Nombre de personnes en réanimation, nombre de décès à l'hôpital, régions touchées... Le coronavirus en chiffres et en carte

Le point sur le coronavirus en chiffres. Combien la France compte-t-elle de personnes en réanimation chaque jour ? Combien de décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie ? Quelles sont les régions les plus touchées ?

Réponses avec les chiffres fournis par Santé publique France.

Nombre de personnes en réanimation par jour

Au 24 mai, la France comptait 1.618 personnes en réanimation pour Covid-19, soit 10 de moins en 24 heures. Observer la courbe permet de comprendre que ce nombre est en baisse depuis le 8 avril. Ce jour-là, 7.019 personnes se sont retrouvées en réanimation ou en soins intensifs, un record depuis le début de l'épidémie.

LEs décès a l'hôpital



Attention, les données présentées ici prennent en compte uniquement les décès liés à la Covid-19 qui ont eu lieu à l'hôpital. Les victimes dans les établissements médico-sociaux, dont les Ehpad, et celles qui sont décédées à domicile sont à rajouter à ce triste bilan.

En étudiant les données de mortalité par sexe, on peut voir que les hommes sont beaucoup plus touchés par le coronavirus que les femmes.

LES REGIONS LES PL​US TOUCHEES

En reprenant les chiffres du nombre de décès et y ajoutant la répartition par région, on peut constater une inégalité entre les territoires. L'Île-de-France (6.907 décès) et le Grand Est (3.357) sont les plus touchés. A noter la répartition suivante dans les Outre-mer : la Réunion et la Guyane déplorent chacune une victime tandis que la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte comptent respectivement 14, 16 et 19 décès.

Les guérisons

Ce dimanche 24 mai, 80 personnes sont rentrées chez elles guéries après avoir été prises en charge à l'hôpital. Au total, 64.608 personnes traitées pour la Covid-19 ont quitté l'hôpital depuis le début de l'épidémie.