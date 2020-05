Un Ehpad installe une bulle en plastique pour permettre aux résidents de retrouver leurs familles

C'est une première en France. A Bourbourg près de Dunkerque, un Ehpad a installé une bulle en plastique pour permettre aux résidents de retrouver leurs familles.

Ce dispositif original est installé dans le parc de l'établissement de 60 pensionnaires. Développé par la société Bubbletree, il permet aux personnes âgées et à leurs proches de se retrouver dans la même pièce en étant juste séparés par une toile en plastique transparent.

«L'idée, c'est qu'ils puissent s'installer confortablement de part et d'autre. Et cette paroi vitrée donne l'impression qu'on est dans une seule et même pièce. C'est beaucoup plus convivial. Là, les gens ont beaucoup moins l'impression d'être au parloir», explique Audrey Bernard, la directrice de l'Ehpad, à France 3 Hauts-de-France.

VIDÉO. Coronavirus : à l'Ehpad de Bourbourg, les visites peuvent désormais se faire dans des bulles en plastique https://t.co/jRLRBSjj6F pic.twitter.com/BQgC22E9R1 — France 3 Nord (@F3nord) May 23, 2020

Un lieu plus chaleureux mais aussi sécurisé. «Le film est totalement étanche et non poreux au niveau bactériologique», souligne Pierre-Stéphane Dumas de la société Bubbletree.

Initialement conçue pour le tourisme, ces bulles rencontrent du succès auprès des Ehpad. Trois autres établissements de la région souhaitent installer le dispositif, précise France 3.