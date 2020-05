Le confinement a encouragé les Parisiens à quitter la capitale

Les Parisiens qui voulaient déjà quitter définitivement la capitale avant le confinement souhaitent désormais le faire plus rapidement.

C’est le constat issu d'une étude réalisée par «Paris je te quitte», un média qui accompagne les Parisiens à changer de ville. Cette enquête, réalisée du 12 au 17 mai (soit juste après la fin du confinement) auprès de 866 Franciliens déjà candidats pour un départ, a pour tête de gondole la tendance suivante : parmi les Franciliens souhaitant quitter la ville Lumière et sa banlieue, ils sont désormais une majorité à vouloir le faire «dès que possible». Ils étaient 38% avant le confinement, ils sont désormais 54%.

Moins de stress, plus de nature

Le confinement semble donc avoir eu un effet palpable sur ceux qui avaient déjà un projet de départ. Pour 56% d’entre eux, la période fut l’occasion de «faire le point sur leur vie». De ce jus de crâne sont ressortis les désirs suivants : rejoindre un environnement moins stressant (59%), plus proche de la nature (59%) et accéder à une vie plus simple (57%).

Autre information intéressante, pour 78% des Franciliens interrogés, cet entracte de quasiment deux mois a été vécu en Ile-de-France, le reste (22%) a pu rejoindre un pied-à-terre en région. Avec des données plus importantes, l’opérateur téléphonique Orange avait calculé, fin mars, que 17% des habitants de la métropole du Grand Paris ont quitté la région entre le 13 et le 20 mars.

L’étude ne dit pas, en revanche, si les Parisiens sont plus nombreux à vouloir vivre ailleurs depuis l’épisode du confinement.