Les magasins Ikea rouvrent ce lundi en France

Après deux mois de fermeture, les magasins Ikea rouvrent leurs portes ce lundi 25 mai en France, mais sous conditions sanitaires strictes.

«Nous avons travaillé dur pour mettre en place toutes les mesures de sécurité pour vous recevoir dans les meilleures conditions. Nous sommes convaincus que la réouverture se fera de manière responsable grâce à nos efforts collectifs», peut-on lire sur le site de l’enseigne suédoise d’ameublement.

Contents de vous retrouver, en toute sécurité !



Nos magasins rouvrent le 25 mai ! Préparez votre visite, prenez votre temps pour venir nous voir et éviter l’affluence



Elle indique notamment que le port du masque est obligatoire, et ce, à partir de 11 ans, en sachant qu’ils ne sont pas fournis, chaque client devra donc bien penser à venir avec le sien. Du gel hydroalcoolique est à disposition à plusieurs endroits du magasin et une distance de 1,5 mètre entre les personnes doit être respectée, est-il précisé.

le restaurant et les espaces de jeux restent fermés

Pour limiter au maximum la propagation du virus, des nettoyages fréquents des surfaces et matériels sont prévus et l’attente aux caisses, points d’information, retrait de marchandises et service après-vente, doit s’effectuer seul. «Dans la mesure du possible, limitez le nombre de personnes qui vous accompagnent», souligne le spécialiste du meuble.

Ikea prévient également qu’il risque d’y avoir de l’attente avant de pouvoir entrer, et conseille aux clients de préparer leurs achats à l’avance pour gagner du temps en magasin. A noter que le restaurant et les espaces de jeux pour les enfants restent fermés pour le moment. En revanche, l’épicerie suédoise est ouverte et le bistro accueille les clients pour de la vente à emporter.