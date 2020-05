Moiaussijaipeurdevantlapolice : les internautes réagissent aux propos de Camélia Jordana

«Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie». Depuis qu'elle a été prononcée par la chanteuse Camélia Jordana sur le plateau de l'émission On n'est pas couché, samedi 23 mai, cette phrase n'a pas cessé de faire réagir. Après la ferme désapprobation du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, c'est au tour des internautes de donner leur avis sur la question.

La majeure partie de ceux qui s'expriment partagent le sentiment de Camélia Jordana. A tel point que le hashtag #Moiaussijaipeurdelapolice s'est hissé sans peine à la première place des sujets les plus discutés en France sur Twitter.

Beaucoup lient ce mot-clé à un traumatisme vécu lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre. Certains reprennent les arguments de la chanteuse qui associe violences policières et racisme puisque, selon elle, des Français se font chaque jour «massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau».

Je n'oublie pas que ma soeur s'est fait humilier, jeter au sol & menacer de viol par la police qd elle est allée nourrir le chat d'une amie & qu'un voisin leur a signalé la présence d'une "étrangère basanée". Elle n'a jamais porté plainte, par honte #MoiAussiJaiPeurDevantLaPolice — Kelsi Phụng (@kelsiphung) May 25, 2020

J'ai eu droit a un contrôle injustifié où l agent a demandé des papiers qu'à moi,lorsque je lui ai demandé la raison de mon controle et non pas celui de mes amis il m'a sorti qu'ils recherchaient un individu correspondant a mon profil (noir)#MoiAussiJaiPeurDevantLaPolice — marathon man (@tine_alexandre) May 25, 2020

Il y a 4 ans, en rentrant de soirée chez des amis, je me suis fait brutaliser par deux policiers de la BAC homophobes :





- "Tu le suces ton copain ?"



- "Il te défonce hein, pédé !"





Depuis je suis toujours angoissé quand je croise un policier.#MoiAussiJaiPeurDevantLaPolice — Victor Laby (@VictorLaby_) May 25, 2020

Est-ce que tous les flics sont des salauds, violents et racistes ? Non, bien sûr que non.





Est-ce que la profession et sa hiérarchie encouragent et protègent les comportements salauds, violents et racistes dans la profession ? Absolument.#MoiAussiJaiPeurDevantLaPolice — Gator (@dxgator) May 25, 2020

Comme souvent sur Twitter, des voix discordantes se sont rapidement fait entendre, créant un autre hashtag pour montrer leur opposition : #JenesuispasCameliaJordana.

Regroupant des messages de soutien aux forces de l'ordre françaises mais aussi de vives critiques et insultes envers la chanteuse, ce second mot-clé a atteint la deuxième marche du podium des sujets les plus traités sur le réseau social, sans détrôner le premier toujours loin devant.

Camélia Jordana c’est l’ex type de la personne qui dit n’importe quoi alors qu’en temps normal on l’entend pas. J’en connais des flics et bizarrement ils ne me font pas peur. Par contre eux on peur d’aller dans les quartiers chauds où ils se ft tabasser #JeNeSuisPasCameliaJordana — ManonB (@ManonB_21) May 25, 2020

Soutien aux forces de l'https://t.co/hSYgSB9Y3y suis typée. Noire de cheveux. Les cheveux crépus. Les forces de l'ordre mon toujours respecté. Honte à vous.#JeNeSuisPasCameliaJordana — Sabine F. (@sabine59190) May 24, 2020

#JeNestPasPeurDeLaPoliceCarJeNeSuisPasUnDelinquant





Les gens honnêtes, qui ont la conscience tranquille non pas peur de la police !!!#JeNeSuisPasCameliaJordana pic.twitter.com/hr23a4Yk4N — jean serran (@jeanserran) May 25, 2020

Ça crie CRS = SS, policiers meurtriés, ça respecte pas les termes des manifestations, ça crache, frappe, jette des projectiles sur les forces de l’ordre mais ça crie j’ai peur des policiers sur les réseaux #JeNeSuisPasCameliaJordana #jesoutienslesfdo pic.twitter.com/e5oRGkYma4 — DECONFINED MAN (@baptiste58180) May 25, 2020

De son côté, Camélia Jordana s'est dit «épatée» par ces nombreuses réactions qui montrent selon elle «la réouverture du débat public». Sur Twitter, l'artiste a proposé à Christophe Castaner de «débattre en direct [...] sur le plateau de son choix».