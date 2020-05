Un enfant disparaît toutes les 10 minutes en France

Le 25 mai, qui marque depuis dix-sept ans la Journée internationale des enfants disparus, permet de sensibiliser les Français, alors que plus de 51.000 disparitions ont été comptabilisées par les services de police et de gendarmerie en 2019. Soit un enfant toutes les dix minutes.

Parmi ces disparitions, on compte 49.846 fugues, 918 disparitions inquiétantes et 523 enlèvements parentaux. Comme le rappelle Le Parisien, si la majorité des enfants et adolescents sont retrouvés, certains demeurent introuvables malgré les moyens déployés par les services de police.

La Journée internationale des enfants disparus est surtout l'occasion de rappeler le numéro 116 000, un numéro gratuit et européen, disponible 24 heures sur 24 et réservé aux familles et aux proches des mineurs disparus,qui assure notamment une prise en charge psychologique.

Interrogée sur les enfants fugueurs et mineurs, Laureen Burbau, directrice de la communication de Droit d'enfance, explique : «Un tiers de ces jeunes revient ou est retrouvé dans les soixante-douze heures, un deuxième tiers dans le premier trimestre suivant la disparition, mais un dernier tiers reste en quelque sorte en errance». Lorsqu'ils atteignent la majorité, ceux-là sont retirés du Fichier des personnes recherchées.

Plus d'un tiers des enfants disparus ont moins de quinze ans.