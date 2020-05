Un taser retrouvé dans une prison à Maubeuge

Les surveillants de la prison de Maubeuge, dans les Hauts-de-France, ont retrouvé plusieurs colis qui ont été projetés dans la nuit du 22 au 23 mai depuis l'extérieur de l'établissement, dont l'un d'eux contenait un taser.

Probablement destinée à l'un des détenus, cette découverte inquiète les surveillants. Comme en fait part le syndicat local pénitentiaire de Force Ouvrière (FO) dans un communiqué : «Y en avait-il d'autres [taser, ndlr] dans d'autres colis ? A quoi est destiné ce type d'objet au sein de nos murs ? Beaucoup de questions taraudent l'esprit des personnels et l'inquiétude monte». Face à «la gravité de cette découverte», le personnel demande aux directeurs de l'établissement une fouille générale.

Depuis la fermeture des parloirs le 18 mars liée à la crise sanitaire du Covid-19, les surveillants ont remarqué «une augmentation importante» des projections de jour et de nuit, indiquent-ils dans le communiqué adressé aux directeurs. Si le jet d'un colis n'est pas inhabituelle en cette période, le contenu de celui-ci l'est. En effet, les projections contiennent «pour la plupart du temps des téléphones et des produits stupéfiants».

Malgré la réouverture des parloirs possible dès le 11 mai, les conditions sanitaires strictes mises en place pour éviter la propagation de l'épidémie empêchent les tentatives d'introduction d'objets par les visites. «Il n'y a pas de contact physique et donc pas de remise d'objet possible», explique Christophe Muzzolin, secrétaire local à Maubeuge.

UNE PERIODE DIFFICILE POUR LE PERSONNEL

Cette inquiétude est attisée par le fait que le personnel a été mis à mal avec la crise du Covid-19. La fermeture des parloirs avait fait monter la colère des détenus. Après cette annonce, les centres pénitentiaires ont connu de plus en plus de mutineries et de violences. Des incidents graves ont notamment eu lieu dans les prisons de Perpignan, de Douai mais aussi de Maubeuge. Ceux-ci entraînant, dans les deux derniers établissements, l'intervention des ERIS, les forces spéciales de l'administration pénitentiaire.