Vidéo : une interpellation musclée en Ardèche causée par une histoire de masque

Une scène symbole de la tension entre les forces de l'ordre et une partie de la population ? À Aubenas, en Ardèche, le maire avait rendu le port du masque obligatoire sur le marché de la ville, de manière à limiter les risques de contamination. Mais certains habitants ont refusé de se plier à la règle ce 24 mai, ce qui a rapidement dégénéré.

Alors que les forces de l'ordre s'adressaient à un homme non masqué, une femme est intervenue pour le défendre, alors qu'elle ne portait pas non plus de protection. Dans la scène, filmée et postée sur les réseaux sociaux, on aperçoit que le ton monte rapidement. «Vous instaurez la loi par l'intimidation», reproche-t-elle aux policiers, qui décident alors de l'arrêter et de l'emmener à leur voiture.

Mais la jeune femme refuse de se laisser faire et résiste à son interpellation. Les policiers s'y prennent à plusieurs pour la déplacer, en la traînant en partie au sol sur le trajet. Les passants qui étaient présents n'ont pas hésité à demander aux agents de la laisser partir, assurant qu'elle n'avait «rien fait de mal». D'autres, plus virulents, insultent directement les policiers.

Alors que le groupe arrivait à la voiture, les habitants se sont mis à scander : «Ridicule, ridicule, ridicule», à destination des forces de l'ordre. Selon France Bleu, la jeune femme est accusée par le parquet d'avoir mordu l'un des policiers sur place, ce qui n'est pas visible sur la vidéo. L'agent en question a porté plainte et reçu deux jours d'ITT. Elle sera devant le tribunal en novembre pour outrage, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.