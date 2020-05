Violences policières : Camélia Jordana propose un débat à Christophe Castaner

Un face-à-face plutôt que des échanges virtuels. Après que Christophe Castaner a jugé sur Twitter «mensongers et honteux» les propos de Camélia Jordana, qui a accusé les policiers de «massacrer» des hommes et femmes pour leur couleur de peau, la chanteuse et actrice de 27 ans a proposé un débat sur les violences policières au ministre de l'Intérieur.

«Epatée par toutes ces réactions, enthousiaste par la réouverture du débat public. Je ne m'exprimerai pas dans les médias suite aux nombreuses sollicitations en réaction aux propos de Christophe Castaner. Je serai en revanche honorée de débattre en direct avec lui sur le plateau de son choix», a écrit dans la nuit de dimanche à lundi, sur Twitter, l'artiste révélée par l'émission «Nouvelle Star» sur M6.

Épatée par ttes ces réactions, enthousiaste par la réouverture du débat public. Je ne m’exprimerai pas dans les médias suite aux nombreuses sollicitations en réaction aux propos de @CCastaner Je serai en revanche honorée de débattre en direct avec lui sur le plateau de son choix. — Camelia Jordana (@Camelia_Jordana) May 24, 2020

Ce message fait suite à une passe d'armes par messages interposés, sur le réseau social à l'oiseau bleu, entre la chanteuse et actrice et le ministre de l'Intérieur. Une prise de parole engagée de Camélia Jordana, dans l'émission «On n'est pas couché»sur France 2 samedi soir, dénonçant les violences policières en banlieue, a allumé la mèche.

«Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau, c'est un fait», a accusé la chanteuse et actrice. «Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j'en fais partie. Aujourd'hui j'ai les cheveux défrisés, quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Vraiment. Vraiment», a-t-elle ajouté.

« Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie » @Camelia_Jordana #ONPC pic.twitter.com/RrA91Y6Km8 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) May 23, 2020

Cette attaque est mal passée du côté de Christophe Castaner, «premier flic de France», qui a tenu à répondre fermement à Camélia Jordana sur Twitter dimanche matin. «Non, madame, ‘les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue’ ne se font pas ‘massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau’, ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve», a-t-il recadré.

Non madame, « les hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue » ne se font pas « massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau ».



Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve. https://t.co/xYv1owFyVf — Christophe Castaner (@CCastaner) May 24, 2020

Les syndicats policiers en colère

Directement ciblés par la jeune artiste française, les policiers, par l'intermédiaire de leurs syndicats, ont également dénoncé ces propos. «Témoignage consternant d'une ‘nouvelle star de la bêtise’», a fustigé le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN), tandis que le syndicat de police Alliance a jugé ces «accusations inadmissibles» dans un communiqué où il dit saisir le procureur de la République et demande au ministre de l'Intérieur d'en faire de même.

A l'inverse, SOS Racisme, dans un communiqué, a «apporté son soutien (...) à l'analyse» de la chanteuse, à l'instar du député du Val d'Oise Aurélien Taché (ex-LREM) ou encore d'Assa Traoré, militante antiraciste et sœur d'Adama Traoré, décédé en 2016 après une interpellation musclée.

Témoignage consternant d’une « nouvelle star de la bêtise » qui démontre en deux minutes la pauvreté de sa pensée, accompagnée d’arguments scandaleux et calomnieux, le tout sur le service public #ONPC https://t.co/3x024Q5y6Z — Commissaires de la Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) May 24, 2020

Camélia Jordana avait déjà répondu une première fois aux déclarations de Christophe Castaner sur Twitter dimanche après-midi, en partageant une vidéo du média Loopsider compilant des images de récentes violences policières. «Mes propos ‘mensongers et honteux’ tentent d’alimenter un dialogue avec nos dirigeants (vous), pour faire avancer les choses mais vous niez alors que vous voyez très bien ce qui se passe. Et nous aussi. Votre devoir est de nous protéger. Protégez-nous», avait-elle tweeté.