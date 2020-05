Coronavirus : la région Ile-de-France prévoit un plan de relance massif

Alors que l'Ile-de-France risque de subir de plein fouet les retombées économiques du coronavirus, pour affronter cette tempête, le conseil régional prépare une première riposte musclée.

Cet «acte I du plan de relance économique, écologique et social» de la région sera présenté jeudi 28 mai par Valérie Pécresse, la présidente (ex-LR) francilienne. Doté d'un «budget supplémentaire», dont le montant n'est pas encore connu, il devrait ensuite être voté le 11 juin par le conseil régional.

Cette initiative s'étendra dans cinq domaines : soutien au pouvoir d'achat et à lutte contre la précarité, aides pour les filières stratégiques (santé, industrie, logement, tourisme, culture, agriculture), coup de pouce à la transformation des TPE/PME, élargissement des offres de formations et lancement d'un budget participatif environnemental.

l'économie francilienne davantage touchée

L'impact économique du coronavirus et du confinement se fait ressentir plus durement en région parisienne qu'en France. L'activité s'est contractée de 37 % à Paris, et même jusqu'à 39 % dans les Hauts-de-Seine, département le plus touché du pays, contre 33 % en moyenne à l'échelle nationale.

L'Ile-de-France, qui représente environ 1/3 du PIB national, s'appuie en effet sur des secteurs très exposés à la crise et qui mettront du temps à se relever : le tourisme, l'hôtellerie-restauration, l'événementiel ou encore la culture.

En faisant notamment «repartir l'investissement public local», la région compte ainsi prendre sa part pour la survie des entreprises et la préservation des emplois. «Préoccupé» par la montée «du chômage et de la pauvreté en Ile-de-France», Stéphane Salini, vice-président de la région chargé des finances, rappelle «l'urgence de garantir qu'il y ait le moins de faillites possibles, afin que la crise sanitaire ne se double pas d'une crise économique et sociale».

Les contre-offensives économiques se succèdent en Ile-de-France. La ville de Paris a voté la semaine dernière son plan de relance, à hauteur de 200 millions d'euros. Quelques jours plus tôt, c'était le Grand Paris qui avait entériné un effort métropolitain inédit de 110 millions d'euros.