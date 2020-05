Hauts-de-Seine : une maison de fonction pour un employé de mairie… à la retraite

Une décision polémique. La mairie de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, a accordé une maison de fonction à un employé de la ville, pourtant parti à la retraite en fin d'année dernière.

Signée début février par le maire (LR) Jean-Pierre Schosteck et son premier adjoint Jean-Paul Boulet, la convention d'approbation du bail du logement, pour un loyer de 992 euros par mois, au profit de Pascal Savoff, ancien directeur général des services (DGS) de Châtillon, était à l'ordre du jour du conseil municipal ce lundi 25 mai, relate Le Parisien.

Une décision qui a fait bondir l'opposition. «C'est un bien communal qui a vocation à retourner aux Châtillonnais et non à servir à quelqu'un qui n'est plus en fonction !», dénonce Nadège Azzaz, conseillère régionale (PS) d'Ile-de-France et candidate à la mairie de Châtillon, arrivée en tête au premier tour avec 41,3 % des voix, citée par Le Parisien. «La mairie n'a pas vocation à louer des biens communaux ad vitam æternam à des agents qui sont partis à la retraite», abonde Anne-Christine Bataille, conseillère départementale (DVD) des Hauts-de-Seine et elle aussi candidate aux municipales, troisième au premier tour (18,5 %).

La majorité sous pression

Du côté de la majorité municipale, on tente de se défendre. « La nouvelle directrice générale des services n'en voulait pas, nous n'aurions pas pu le relouer sans faire de travaux à hauteur de 100.000 euros minimum», se justifie le maire adjoint Jean-Paul Boulet, également candidat aux municipales (deuxième du premier tour avec 25,1 % des voix). «Il (l'ex-fonctionnaire de mairie) nous a demandé de conserver le logement quelque temps le temps de pouvoir se retourner et de se loger ailleurs.»

Quant au loyer de la maison de 80 m2, il a été fixé «en fonction des barèmes», avec une décote de 20 % en raison de la vétusté du logement, explique Jean-Paul Boulet. «Nous sommes totalement dans les règles», affirme-t-il, soulignant qu'«il n'y a de réellement habitable que 40 m2, et sans salle de bains.» Qu'importe pour l'opposition. «Je suis très attachée à la constitution d'une charte déontologique, seule façon d'empêcher à l'avenir ce type de décision», indique Anne-Christine Bataille. Cette affaire pourrait en tout cas peser lourd en vue du second tour des élections municipales, prévu le 28 juin prochain.