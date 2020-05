La Police empêche deux suicides à Dunkerque et à Alès

A des centaines de kilomètres l'une de l'autre, deux équipes de sécurité publique ont sauvé deux personnes qui étaient sur le point de mettre fin à leurs jours ce lundi 25 mai.

A Dunkerque (Nord), deux gardiens de la paix sont requis vers 20h30 hier par une famille qui s'inquiète pour une femme de 42 ans. Ses proches n'ont pas de nouvelles, et ils savent que dans un contexte familial compliqué, avec des soucis de garde d'enfants, elle présente des tendances suicidaires. Quand les policiers la localisent, la femme est debout sur le haut du garde-corps du Pont des Bâteliers, face au vide et à la route qui passe sept mètres plus bas.

« Les policiers ont dû s'approcher très discrètement car elle pouvait sauter à tout moment », indique à CNEWS une source policière. « Arrivés assez près, ils ont réussi à la ceinturer pour la faire chuter sur le trottoir du pont. Elle se débattait en hurlant, elle était déterminée à passer à l'acte », poursuit la même source. Elle a ensuite été confiée aux pompiers qui l'ont transportée à l'hôpital de Dunkerque.

A Alès (Gard), il est à peine plus tard quand l'alerte est donnée par un appel 17. Au bout du fil, une jeune fille panique. Son petit frère de 14 ans est avec son père et dit que ce dernier veut se suicider. Déjà sur place, les pompiers essaient de raisonner le père de famille de 49 ans, dépressif, et qui connait des difficultés familiales. Mais rien n'y fait, il refuse de les laisser entrer. Les policiers sont obligés de forcer la porte d'entrée. L'individu se réfugie sur un balcon et enjambe la rambarde à six mètres de hauteur, toujours sous les yeux de son fils.

« Les quatre agents ont dû réagir vite avec discernement et sang-froid », explique une source proche du dossier. » L'un d'entre eux a saisi l'homme par le bras pendant qu'un autre l'attrapait par la ceinture mais il était d'une corpulence athlétique, il risquait d'entraîner les policiers dans le vide. Ce sont les deux autres fonctionnaires qui ont permis de les faire basculer sur l'intérieur du balcon. » L'homme, dans un état second, fortement alcoolisé alors qu'il a ingéré des médicaments, a été confié aux sapeurs-pompiers et hospitalisé.