Paris : Le Printemps Haussmann autorisé par la justice à rouvrir

Le tribunal administratif a suspendu l'arrêté de fermeture du grand magasin parisien Printemps Haussmann émis par la préfecture de police et le magasin «rouvrira donc ses portes dès jeudi 28 mai à 11h», apprend-on mardi 26 mai.

«Cette décision positive va permettre au navire amiral des magasins Printemps de reprendre son activité, en mettant en œuvre des mesures sanitaires rigoureuses destinées à assurer la sécurité des visiteurs et collaborateurs du grand magasin», s'est réjouie l'enseigne dans un communiqué, précisant que ses activités de restauration ne reprendront pas, n'étant «pas encore autorisées à le faire».

Un deuxième grand magasin ouvert à Paris

Le 19 mai, le centre commercial de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris, avait également été autorisé à rouvrir ses portes par le tribunal administratif.

Ce dernier a estimé que le Printemps «est fondé à soutenir que la surface commerciale utile doit être déterminée au regard, d'une part, de l'îlot 'maison' et, d'autre part, des deux îlots 'homme/femme' et qu'aucune de ces deux entités n'excède 40.000 m2».

«En cumulant leurs surfaces pour le calcul de la surface commerciale utile», estime encore la justice, «le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie».

L'arrêté du préfet de police de Paris avait été émis en application de la décision gouvernementale empêchant la réouverture en Ile-de-France des centres commerciaux de plus de 40.000 m2 en raison de risques sanitaires persistants.

Le 7 mai, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait précisé que les centres commerciaux de plus de 40.000 m2 en France pourraient rouvrir le 11 mai «en accord avec les préfets, sauf en Ile-de-France».

Jusqu'au 10 juillet, date de la fin prévue de l'état d'urgence sanitaire, plusieurs centres commerciaux sont donc encore fermés, notamment à Paris les Galeries Lafayette dans le quartier du boulevard Haussmann, le Forum des Halles et Italie 2, ou encore Aéroville dans le Val d'Oise et la Part-Dieu à Lyon.