Vidéo : un bolide, un météore rare, photographié dans les Pyrénées

Bonnet bleu sur la tête et frontale allumée : le soir du 23 mai, Eric Castaings a posté un selfie sur Facebook pour annoncer le début de sa randonnée photographique dans les Pyrénées. A ce moment-là, il ne savait pas encore qu'il parlerait ensuite de cette sortie comme de «LA soirée de l'année». Celle où il a eu la chance de photographier un météore particulièrement rare qu'on appelle bolide.

L'objectif était d'immortaliser la beauté de la voie lactée. Mais à 00h54 précisément, une vive lumière a embrasé le ciel.

A ce moment-là, Eric Castaings raconte qu'il était «en train d'effectuer une pose longue pour exposer correctement [son] premier plan». Il a donc été en mesure de capturer ce qu'il pensait être une simple météorite.

Renseignements pris, il a découvert qu'il s'agissait en fait d'un bolide, une forme rare de météore «dont l'éclat dépasse celui de la pleine lune». Leur masse est plus imposante que celle des étoiles filantes, de plusieurs kilos à quelques tonnes. Plus ils sont gros, plus leur trajectoire est longue et lumineuse.

Les bolides s'enflamment à leur entrée dans l'atmosphère et, le plus souvent, se désagrègent avant de toucher Terre. Lorsqu'il leur arrive d'atterrir, on parle alors de météorites.

Conscient de sa chance, Eric Castaings a partagé la beauté de l'instant sur les réseaux sociaux. «Les yeux remplis d'étoiles», le photographe se souviendra sans doute longtemps de cette nuit si spéciale.