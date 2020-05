La moitié des Français satisfaits de leur corps après le confinement

Après deux mois d’assignation à résidence, 50% des Français se disent satisfaits de leur corpulence et de leur niveau de poids, selon une étude Ifop pour «Fitness Magazine» sur la pratique sportive à l'ère du Covid-19.

Et en particulier les hommes. En effet, 56% se déclarent satisfaits de leur apparence contre 44% chez les femmes. Une tendance plus marquée chez les jeunes puisque 56 à 61% des 18-24 ans se disent contents de leur stature au sortir du confinement, mais aussi les célibataires non-cohabitants (55%) et les personnes ayant un IMC normal (69%).

Géographiquement, les habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté sont les plus satisfaits (65%). Ceux des Hauts-de-France en revanche, le sont beaucoup moins (33%). A noter néanmoins que si la moitié de la population se dit «satisfaite» de son apparence, seuls 5 à 7% des Français se déclarent «très satisfaits». A contrario, 14% des sondés se disent pas du tout satisfaits de leur niveau de poids.

Côté musculature et niveau fermeté, 55% des personnes interrogées se disent satisfaites. On retrouve là encore majoritairement les hommes (52%), contre 39% chez les femmes, mais également les jeunes de moins de 25 ans (56%), les célibataires non-cohabitant (55%) et les personnes ayant un IMC normal (53%).

Une nouvelle routine post-confinement ?

Cette enquête, menée auprès d’un échantillon de 1.012 personnes entre 15 et 18 mai, révèle également que la période de confinement n’a pas forcément été un déclic pour augmenter sa pratique sportive. Si on a eu l’impression que davantage de Français se sont (re)mis au sport, c’est parce qu’il est devenu plus visible.

Depuis la mise en place du confinement, 59% des Français pratiquent une activité physique ou sportive chaque semaine (dont 25% plusieurs fois par semaine), contre 61% des Français à la même période l’année dernière.

Par rapport à leur pratique sportive avant le confinement, deux tiers des Français (67%) n’ont rien changé depuis le 11 mai. Seuls 12% affirment faire plus sport depuis le déconfinement.

Dans les prochaines semaines, 27% des Français ont l’intention de faire du sport en couple, 14% de suivre des cours de sport, fitness ou musculation en ligne, 11% de s’inscrire dans une salle de sport et 5% de prendre un coach sportif.

Et ce, pour être avant tout bien dans sa peau dans les endroits où l’on montre son corps (54%), être en forme pour les activités physiques des vacances d’été (53%), et être le plus séduisant possible en vue de l’été (29%).