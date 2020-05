Le coup de colère de François Ruffin à l'Assemblée

Le député de la France Insoumise François Ruffin a proposé mercredi 27 mai, une loi pour améliorer les conditions de travail des femmes de ménage. Il a finalement voté contre après qu'elle a été modifiée, et s'est emporté contre les députés.

Débattue en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, la proposition de loi s'appelle «femmes de ménage : encadrer la sous-traitance, cesser la maltraitance». Concrètement François Ruffin souhaitait que les heures de travail effectuées entre 18h et 9h soient majorées de 50%. Le but ? Rendre moins avantageux pour les employeurs de faire travailler les femmes de ménages en horaires décalés.

Les autres articles du projet de loi proposaient que les personnes chargées du ménage, sous-traitées via des entreprises spécialisées, aient accès aux mêmes «dispositions légales et conventionnelles» que les employés de l'entreprise «utilisatrice» du service, et qu'elles bénéficient de l'égalité salariale avec eux.

Sauf que lors de sa discussion en commission, le texte a été modifié par ses collègues, et pas dans le sens qu'aurait voulu le député de gauche, qui a donc voté contre (mais la proposition de loi a quand même été adoptée).

La présidente de la commission, Brigitte Bourguignon, députée LREM, s'est permise une réflexion («Vous êtes contre votre texte ? C'est original») qui n'a pas du tout été du goût de François Ruffin qui est entré dans une colère noire : «il ne faut pas se moquer de moi. Vous venez de vider complètement le texte. J'avais deux mesures : survaloriser les heures tôt le matin et tard le soir et l'égalité des conditions de salaire pour l'entreprise et les sous-traitants et vous les avez virées (...) Et à la fin ca serait mon texte et je devrais aller dans l'hémicycle pour le défendre ? Oui, je parle avec colère.»

Le nom de François Ruffin revient régulièrement dans l'actualité pour une potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2022. «Si jamais c'est moi qui doit ramasser le drapeau, j'irai ramasser le drapeau», a-t-il déclaré mardi 26 mai. «Cela ne veut pas dire que (j'y pense) tous les matins en me rasant (...) mais s'il y a nécessité...mais, je ne pense pas être aujourd'hui l'homme de cela».