Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce jeudi 28 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus.

Mais si certains Etats, comme la France, commencent à les lever, les hôpitaux restent sous tension et doivent toujours gérer l’afflux de patients contaminés.

Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

66 morts en 24 heures dans les hôpitaux en france, la baisse se poursuit en réanimation

Comme presque tous les jours depuis le début de l'épidémie en France, le ministère des Solidarités et de la santé a communiqué, ce jeudi soir, son état des lieux consacré à l'évolution du coronavirus dans l'Hexagone.

Le nombre de personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 s’établit ce jeudi soir à 15.208 personnes et 253 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures.

Par ailleurs, 1.429 malades atteints d’une forme sévère de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (ils étaient 1.745 il y a une semaine) et 36 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation (contre 28 il y a sept jours).

Au total, 28.662 personnes sont décédées, dont 18.326 dans les établissements hospitaliers. Concernant les Etablissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), Santé publique France actualisera les données relatives aux décès demain, vendredi 29 mai.

Ailleurs dans le monde, les Etats-Unis ont franchi, la veille mercredi, le cap des 100.000 morts du Covid-19 en un peu plus de trois mois, faisant de l'Amérique le pays le plus endeuillé de la planète.

la france prête pour la phase 2 du déconfinement

«La liberté va redevenir la règle».

S'exprimant depuis l'Hôtel de Matignon, le Premier ministre Edouard Philippe a présenté le très attendu plan du gouvernement pour la phase 2 du déconfinement.

Parmi les principales déclarations, «tous les indicateurs sont au vert», a fait savoir le Premier ministre, à l’exception notable du Val-d’Oise et de Mayotte.

De ce fait, Edouard Philippe a officialisé la fin de l'interdiction de déplacement à plus de 100 km de son domicile, à effet au 2 juin.

Restent que l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane, sont à présent classés en orange et seront donc surveillés avec une «vigilance particulière».

Les bars et restaurants pourront enfin rouvrir eux aussi dès le 2 juin, mais seules les terrasses seront autorisées dans un premier temps dans les zones oranges, comme à Paris.

De leur côté, les musées, monuments, et salles de spectacle pourront eux aussi rouvrir suivant des protocoles sanitaires dès le 2 juin. Les cinémas devront cependant patienter dix jours de plus et pourront, les salles obscures ne devant rouvrir que le 22.

Edouard Philippe a d'ores et déjà pris rendez-vous à cette date du 22 juin pour réévaluer l'efficacité de ces mesures.

à peine remis du covid-19, Claude Goasguen est mort

Chiraquien pugnace et figure de la droite parisienne, le député LR Claude Goasguen est décédé d'un arrêt cardiaque ce jeudi matin à l'âge de 75 ans, alors qu'il se «rétablissait» du coronavirus, a annoncé sa famille.

Après trois semaines en réanimation à cause du Covid-19, l'ancien ministre et maire du XVIe arrondissement de Paris «allait mieux» et «remarchait». Mais des complications cardiaques ont entraîné son décès à 9h à l'hôpital Corentin-Celton d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

«Claude Goasguen était un homme engagé, qui n'a eu de cesse de donner corps aux idées de la droite et s'est investi avec cœur et conviction dans la lutte contre l'antisémitisme et dans la défense des chrétiens d'Orient», a souligné sa famille dans un communiqué.

C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès de Claude Goasguen. Nous étions rarement d’accord, mais j’avais pour lui un profond respect. J’aimais son humour et sa forte personnalité. Aujourd’hui mes pensées émues vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/bXLe2uSsur — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 28, 2020

De la gauche à la droite en passant par le centre, la mémoire de Claude Goasguen a été largement saluée dans la classe politique.

«C’est avec une immense tristesse que j’apprends le décès de Claude Goasguen. Nous étions rarement d’accord, mais j’avais pour lui un profond respect. J’aimais son humour et sa forte personnalité. Aujourd’hui mes pensées émues vont à sa famille et à ses proches», a notamment tweeté la maire de Paris, Anne Hidalgo.

Le président Emmanuel Macron a lui salué la mémoire de Claude Goasguen, en évoquant «une grande voix politique» et «un bretteur (personne qui aime se batter à l'épée, NDLR) impétueux et érudit».

Le coronavirus fait exploser le chômage de façon inédite

C'était attendu. Le coronavirus a aussi contaminé l'économie et fait, sur le marché de l'emploi, ses premières victimes.

En France, au mois d'avril, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité s’est accru de 22,6 %, selon les données de Pôle emploi publiées ce jeudi matin. Cela représente 840 000 demandeurs d’emploi de catégorie A supplémentaires. C'est sans précédent.

Il s’agit en effet, depuis la mise en place en 1996 de ces séries statistiques, d’une hausse sans aucun équivalent.

Toutes les tranches d’âge sont concernées, à commencer par les plujs jeunes, ceux âgés de moins de 25 ans (+ 29,4 %). La progression est moins accentuée pour les personnes plus âgées, mais reste là aussi vertigineuse : + 24 % pour les 25-49 ans et + 16,1 % chez ceux ayant au moins 50 ans.

L’augmentation touche également toutes les régions, avec une intensité un peu moins marquée dans les territoires d’outre-mer.

l'europe va organiser une nouvelle conférence de donateurs pour tenter de trouver un vaccin

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce jeudi qu'elle souhaitait organiser une nouvelle conférence de donateurs le mois prochain afin de lever des fonds pour un vaccin contre le nouveau coronavirus.

La première conférence qui avait eu lieu le 4 mai dernier avait permis de recueillir 7,4 milliards d'euros pour financer la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. Cette deuxième édition doit avoir lieu le 27 juin. Elle sera précédée d'une campagne pendant tout le mois de juin à laquelle se joindront des personnalités et des stars.

Les Etats-Unis, tout comme la Russie et l'Inde, avaient été les grands absents de la conférence de mai.

Une quinzaine de pays ont déjà confirmé leur participation à cette nouvelle campagne de dons dont la France, l'Autriche, le Canada, l'Allemagne, le Mexique, l'Arabie Saoudite ou le Royaume-Uni.

L'acteur australien Hugh Jackman et l'actrice américaine Miley Cyrus ont soutenu l'appel à la mobilisation de la présidente de la Commission.

La chanteuse Madonna, Bill et Melinda Gates avaient notamment participé à la dernière conférence.