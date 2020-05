Déconfinement : qu'est-ce qui va changer en région parisienne le 2 juin

L'Ile-de-France, classée dans une nouvelle couleur orange, passera dans une phase 2 du déconfinement «un peu plus prudente que sur le reste du territoire», a annoncé Edouard Philippe jeudi 28 mai. Le point sur les différentes évolutions prévues à partir du mardi 2 juin.

Les espaces verts

Après plusieurs semaines de bras de fer entre le gouvernement et la mairie de Paris, les parcs et jardins vont bien rouvrir dans la capitale et dans sa région, dès ce week-end.

Il y aura toutefois des «contraintes spécifiques», a rappelé Edouard Philippe, comme le maintien de la limitation des rassemblements à dix personnes.

L'enseignement

Les écoles et collèges rouvriront dès le 2 juin, afin que «toutes les familles qui le souhaitent puissent scolariser leurs enfants au moins sur une partie de la semaine», a annoncé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Toutefois, les collèges n'accueilleront prioritairement que les 6e et les 5e.

En revanche, les lycées garderont leurs portes closes.

La restauration

Seules les terrasses des restaurants, bars et cafés pourront rouvrir à partir du 2 juin.

Le masque

Le préfet aura désormais la possibilité d'imposer le port du masque dans l'espace public, sur sollicitation des maires. Anne Hidalgo l'avait demandé courant mai.

La culture

Les musées et les monuments seront rouverts à partir du 2 juin et le port du masque y sera obligatoire.

En revanche, les cinéma, salles de spectacle et théâtres restent fermés jusqu'au 22 juin.

Les loisirs

Les gymnases, piscines et salles de sport restent fermés jusqu'au 22 juin.

Les transports

L'aéroport d'Orly devrait rouvrir le 26 juin.