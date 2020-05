Hérault : une fillette meurt après une injection d’adrénaline par erreur

Une erreur fatale. Une fille âgée de 11 ans est morte mercredi CHU de Montpellier suite à une injection d’adrénaline par erreur à l’hôpital de Sète, lundi.

La fillette devait recevoir une deuxième injection de Spasfon, a rapporté Midi Libre. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle avait été emmenée aux urgences pour «une gastro», a confié la mère de la victime.

Malgré son transfert au CHU de Montpellier, la jeune fille n’a pu être sauvée. «On le redoutait et on s’y attendait, a témoigné une proche auprès quotidien local. Les médecins nous ont dit qu’il n’y avait plus rien à faire et que les machines ne pouvaient plus l’aider à vivre».

«On a coupé les ailes d’un papillon»

La mère de la fille a annoncé son intention de porter plainte afin «savoir ce qu’il s’est passé». «Elle n’avait aucun problème de santé. On a coupé les ailes d’un papillon», a-t-elle déclaré. Le père de la famille, qui vit à Frontignan, se trouve «en état de choc».

Une enquête en préliminaire du chef «d’homicide involontaire» a été confiée à la brigade de la protection de la famille de la sûreté urbaine de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), a précisé Midi Libre.

Retrouvez les faits divers ICI