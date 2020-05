La chaleur réduirait bien la transmission du coronavirus, selon l'Académie de médecine

C'est l'une des grandes questions qui agitent les scientifiques : le coronavirus est-il sensible à la chaleur, au point d'imaginer qu'il puisse disparaître l'été venu ? Une étude dévoilée ce lundi 25 mai par l'Académie nationale de médecine accrédite cette thèse.

Pour en arriver à cette conclusion, l'institution médicale s'est appuyée sur les données recueillies par un réseau de 19 médecins, pharmaciens et cadres de santé exerçant dans trois régions : «zone tempérée» (France et Italie), «zone africaine intertropicale» (Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo, Gabon) et dans les Outre-mer. Il leur a été demandé de collecter les statistiques du nombre de cas confirmés de coronavirus, d'hospitalisations et de décès, ainsi que de relever les températures moyennes hebdomadaires.

Etudes évaluant l’effet du #CLIMAT sur la #Covid19 Influence de la #Température sur taux d’attaque Données des zones #intertropicales vs #Europe



Elévation de T° et Hygrométrie affecte la viabilité du virus et réduit le nbre d’infections RECOMMANDATIONShttps://t.co/cb23WmomA2 pic.twitter.com/tZCj1gp7BR — Académie Nationale de Médecine (@acadmed) May 26, 2020

Résultat, «l'indice de diffusion (du coronavirus), de 2,67 en Europe pour une température moyenne de 11,2°C, s’abaisse à 0,03 en Afrique subsaharienne où la température moyenne s’élève à 34,8°C», explique l'Académie de médecine dans un communiqué, l'enquête n'ayant pas encore été publiée en intégralité car soumise à évaluation. Un constat qui pourrait expliquer en partie pourquoi l'Afrique semble épargnée par le coronavirus, avec seulement quelque 125.000 cas enregistrés (2 % du total mondial) et 3.700 morts (1 % du bilan mondial).

Ces résultats «confirment les observations selon lesquelles les climats chauds ont un effet réducteur sur la transmission de SARS-CoV-2 [le nom du coronavirus qui provoque le Covid-19, NDLR] et confortent l'hypothèse d’une influence saisonnière du climat sur l'épidémiologie de la Covid-19 dans les pays tempérés», ajoute l'institut, faisant référence à une étude de chercheurs de l'université de Pékin sur 166 pays, publiée en avril, qui ont observé qu' «une augmentation de 1 degré de température (est) associée à une diminution de 3,1 % des nouveaux cas et de 1,2 % des décès».

UN RISQUE DE DEUXIÈME VAGUE À L'AUTOMNE ?

Au vu de ces conclusions, l'Académie de médecine recommande donc «d’intégrer le facteur climatique dans les modélisations du phénomène épidémique et de prendre en compte les prévisions météorologiques dans les instances décisionnelles relatives à la gestion de la crise sanitaire Covid-19». Autrement dit, elle appelle le gouvernement à tenir compte de l'effet de la chaleur sur le virus dans sa stratégie de déconfinement.

L'institution médicale met également en garde contre «le risque de résurgence épidémique de Covid-19, notamment en France métropolitaine» à l'automne, demandant à l'Etat de renforcer «les capacités de surveillance, de prévention et de riposte dès le mois de septembre», lorsque les températures commenceront à diminuer.