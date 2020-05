La mairie de Paris met en ligne les horaires d'ouverture des parcs et jardins à partir du 2 juin

Les horaires de réouverture des parcs et jardins à Paris à compter du 2 juin sont déjà en ligne sur le site de la mairie, alors que le Premier ministre doit évoquer le sujet jeudi 28 mai à partir de 17h lors de sa présentation de la phase 2 du déconfinement.

Marqués «fermés» actuellement sur la plate-forme municipale, l'ensemble des espaces verts parisiens comportent des horaires d'accès à partir du mardi 2 juin. Des heures différentes sont précisées, à partir de 8h ou 9h30 du matin. Certains grands parcs sont même notés «24h/24».

Contactée, la mairie de Paris a démenti l'officialisation de la réouverture et a évoqué une «erreur interne». Les parcs et jardins «sont bien fermés à l'heure actuelle et nous ne connaissons pas la date de réouverture. Nous attendons les déclarations d'Edouard Philippe sur le sujet», a-t-elle indiqué. Mais les horaires étaient toujours en ligne plusieurs heures après ce démenti.

L'accès aux parcs et jardins de la ville de Paris est interdit depuis le 16 mars, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. La capitale étant encore en zone rouge, le gouvernement s'est opposé à leur réouverture jusqu'à présent, malgré les demandes répétées de la maire Anne Hidalgo. Deux référés ont également été déposés devant le Conseil d'Etat.