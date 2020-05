L'Ile-de-France va mobiliser 1,3 milliard d'euros pour relancer l'économie

Prêts à taux zéro, aides à la formation, soutien à la relocalisation : la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, mise sur un plan massif de 1,3 milliard d'euros de soutiens aux entreprises pour relancer l'économie francilienne.

Ce plan, présenté jeudi 28 mai, est financé par 689 millions d'euros de redéploiement et 592 millions d'euros de crédits supplémentaires. Il sera débattu dans le cadre d'un budget supplémentaire le 11 juin au Conseil régional, précise l'Assemblée dans un communiqué.

«Il s'agit d'un effort exceptionnel», souligne Valérie Pécresse dans un entretien à Challenges. Elle y précise que ce plan sera complété à l'automne «par un pacte d'investissement pluriannuel cofinancé avec l'État (...) sur l'écologie, la recherche, les transports et la culture».

Des prêts à taux zéro mis en place

Parmi les aides envisagées face au coronavirus, 640 millions d'euros doivent être consacrés à l'aide aux entreprises et à l'innovation, 230 millions à la lutte contre le chômage et l'accélération du retour à l'emploi, 190 millions au pouvoir d'achat, à la santé, la solidarité et enfin 238 millions pour la relance écologique et les transports.

«Nous avons dégagé une enveloppe de 250 millions pour accorder aux TPE-PME qui le souhaitent un prêt à taux zéro de 10.000 à 300.000 euros avec deux ans de différé et sept ans pour rembourser», détaille Mme Pécresse.

les reconversions professionnelles encouragées

«Nous allons également lancer le fonds 'Résilience' pour les entreprises de moins de 20 salariés qui n'ont pas accès aux prêts bancaires, pour les aider à reconstituer leurs fonds propres grâce à des prêts à taux zéro de 5.000 à 100.000 euros, avec un remboursement différé de deux ans», ajoute l'élue, qui évoque «un vaste filet de sécurité» pour ceux qui n'ont droit à rien (entreprise avec zéro employés, indépendants, artisans...).

En matière d'emploi, la présidente de la région souhaite aider «les reconversions professionnelles» en ouvrant 40.000 formations dans des métiers sous tension (numérique, BTP, sécurité, agriculture, sanitaire et social).

Pour favoriser le retour à l'emploi, une prime de 1.000 euros sera versée aux chômeurs en fin de droits, pour un budget de 20 millions d'euros, afin de les inciter à suivre ces formations.

Valérie Pécresse a également prévu une aide pouvant aller jusqu'à 800.000 euros pour l'adaptation d'entreprises qui souhaitent réagir face à l'épidémie en fabriquant des masques, des visières ou du gel hydroalcoolique.

Enfin, 10 millions d'euros seront consacrés aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux PME qui souhaitent se relocaliser en Ile-de-France. Des aides de 10.000 euros viendront aussi récompenser les municipalités qui lanceront leur «place du marché numérique», une plateforme mettant en relation habitants et commerçants pour passer des commandes en ligne.

Les contre-offensives économiques se succèdent en Ile-de-France. La ville de Paris a voté la semaine dernière son plan de relance, à hauteur de 200 millions d'euros. Quelques jours plus tôt, c'était le Grand Paris qui avait entériné un effort métropolitain inédit de 110 millions d'euros.