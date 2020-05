Restaurants : ce qui change le 2 juin

Les restaurateurs l’attendaient avec impatience. La réouverture est désormais d’actualité. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce jeudi un assouplissement des mesures de précautions sanitaires.

« Le redémarrage de ce secteur fait l’objet d’une forte attente des Français. C’est une partie de notre art de vivre. » a-t-il indiqué.

Concrètement, tous les établissements bars, cafés et restaurants pourront rouvrir le 2 juin prochain. Ils pourront le faire à condition d’appliquer à la lettre un protocole sanitaire « validée par la profession », a indiqué le Premier ministre.

Par exemple, les tables pourront accueillir un groupe maximum de dix personnes. Une distance d’un mètre devra être appliquée entre chaque groupe de personne. Le personnel, en cuisine et en salle, devra quant à lui porter le masque.

Dans les bars et cafés, afin d’éviter les risques à l’intérieur des espaces, il sera demandé aux exploitants de ne pas autoriser la consommation debout.

Réouverture partielle en Ile-de-France

En Ile-de-France, à Mayotte et en Guyane, cette réouverture ne se fera que partiellement. En effet, compte tenu de la circulation du virus qui y reste importante et la tension qui demeure dans les hôpitaux, seules les terrasses des bars et des restaurants pourront rouvrir. « Ils nous a semblé que c’était la bonne mesure à prendre, au moins pour les trois semaines qui viennent » a indiqué Edouard Philippe.

Ces derniers jours, il n’était d’ailleurs pas rare d’observer dans la capitale des groupes de gens se former autour des bars qui pratiquaient la vente à distance.

Un nouveau point d’étape sera fait le 22 juin. Une réouverture complète sera ensuite envisagée dans le cadre d’une troisième phase de déconfinement.