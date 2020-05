Un plan de relance inédit pour stimuler la fréquentation touristique en Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Région, le CRT et 12 partenaires territoriaux ont profité de la période de confinement pour bâtir un plan de communication et de stimulation des ventes ciblé pour toucher la clientèle régionale et plus largement le marché national. Une réponse indispensable pour relancer l’activité touristique mise à l’arrêt par la crise sanitaire du printemps.

Publi-rédactionnel

Une dynamique collective pour mutualiser les moyens

« Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin… ». Jamais cet adage n’a été aussi vrai qu’aujourd’hui pour le tourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sous l’impulsion de la Région Sud et du CRT, 12 partenaires – Atout France, les Agences de Développement touristiques des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes (CRT Côte d’Azur France), du Var et du Vaucluse, le Département du Var, les Offices de tourisme d’Antibes Juan les Pins et d’Aix-en-Provence, les Offices métropolitains de Nice-côte d’Azur et de Toulon Provence Méditerranée ainsi que Provence Côte d’Azur Events (pôle d’excellence régional dédié au tourisme d’affaires) – ont mobilisé un budget commun de 2,1 millions d’euros pour aider les professionnels du tourisme régional à capter plus facilement la clientèle française suite à la crise sanitaire du printemps. Pour François de Canson, Président du Comité Régional de Tourisme, « il est important, pour sortir de la crise post-COVID-19, que les destinations de la région fassent preuve d’unité pour être plus visible auprès des clientèles françaises mais aussi pour rassurer les professionnels du tourisme de notre région à travers un plan de relance à la hauteur des enjeux économiques actuels : il faut sauver la saison estivale ».

Un dispositif de communication articulé autour de la signature : « On a tous besoin du Sud »

Afin de lancer un élan commun pour booster la fréquentation touristique estivale, un concept de communication commun a été adopté : « On a tous besoin du Sud ». Concrètement, cette signature va se décliner sur différents canaux de communication. Sur les réseaux sociaux tout d’abord où de nombreux ambassadeurs – célébrités, professionnels du tourisme, influenceurs, habitants - de la destination Provence-Alpes-Côte d’Azur produisent des posts, des visuels montrant leur attachement à la région et partagent régulièrement depuis la mi-mai l’hashtag #OnATousBesoinDuSud. A la TV sur des chaînes nationales, sur des panneaux d’affichage de nombreuses villes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des régions limitrophes, dans de nombreux médias print et digitaux régionaux et sur Easyvoyage, ensuite, pour marquer les esprits des habitants de la région mais aussi des Français en général à partir de la fin du mois de mai. Enfin, après le 2 juin qui marquera la fin de la première phase de déconfinement, des actions de communication seront lancées pour inciter les Français à réserver leur séjour. Dans ce contexte, des actions de stimulation des ventes vont être lancées dès la mi-juin avec les comparateurs Easyvoyage et Toocamp du réseau Webedia et début juillet avec l’agence de voyage en ligne Hôtels.com du groupe Expedia.

Une démarche spécifique pour aider les agences de voyages réceptives

En complément de ce dispositif, le CRT souhaite engager une démarche de promotion spécifique des agences de voyages réceptives (spécialisées sur l’organisation de séjour en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou plus généralement en France). Face à la difficulté de travailler avec des apporteurs d’affaires étrangers à court terme pour générer du business, celles-ci doivent se recentrer sur le marché national. C’est un vrai défi car les Français n’ont pas l’habitude de passer par une agence réceptive pour partir en France. Pour les accompagner dans cette démarche, le CRT travaille sur deux axes : encourager les prestataires touristiques – hôtels, prestataires d’activités, sites de visites, restaurants, … - à travailler avec des agences réceptives et mettre en relations ces dernières avec d’autres distributeurs. Dans cette logique, le CRT a noué un partenariat avec le média Tourmag, véritable référence dans le l’univers touristique BtoB. Cela se matérialise par un référencement des agences réceptives de la région partenaires du CRT et par la diffusion d’articles tout au long de l’année encourageant la programmation de séjours sur des thématiques phares du territoire : le vélo, le golf et l’écotourisme.

Favoriser les vacances des habitants à faible revenu sur le territoire régional

Dans le cadre du plan de relance, une autre initiative a été développée en région Sud : favoriser le départ en vacances en Provence, dans les Alpes et la Côte d’Azur des habitants les plus défavorisés. Ainsi, la Région, avec les Conseils Départementaux des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes, du Var et du Vaucluse, va injecter 10 millions d’euros dans l’économie touristique régionale à travers la diffusion de chéquiers vacances d’une valeur faciale de 500 euros. Les salariés du secteur privé domiciliés en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficiant d’un quotient familial inférieur à 700 euros et ayant travaillé au contact direct du public durant la période de confinement dans cette même région sont prioritairement bénéficiaire de ce dispositif.