Vosges : des gendarmes menacés de mort par un père et son fils

Les gendarmes des Vosges ont relaté ce jeudi sur les réseaux sociaux une intervention quelque peu houleuse qui s’est déroulée la semaine dernière à Mirecourt.

Les militaires ont été alertés par les voisins pour «tapage incessant», a rapporté France Bleu Vosges.

Compte rendu d'intervention pic.twitter.com/2dr2CJ7kiT — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) May 28, 2020

Sur place, ils ont fait face à un père (41 ans) et son fils (17 ans), très agités et alcoolisés. Les deux hommes se sont mis à insulter et à menacer les gendarmes, l’adolescent ayant même lancé une masse et une pierre en direction des militaires. L’un des agents a d’ailleurs été touché à l’épaule.

Il a fallu l’aide de renforts avant de pouvoir interpeller les deux hommes.

Dans son post, la gendarmerie a précisé que le père avait été jugé ce mercredi et condamné à quatre mois de prison, «il a été conduit directement en maison d’arrêt». Le fils est quant à lui convoqué en juin devant le juge des enfants.