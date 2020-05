Coronavirus : Nice propose un test sérologique pour tous ses habitants

Nice va proposer à ses habitants un dépistage sérologique gratuit au coronavirus, disponible sur la base du volontariat à partir du 10 juin, a annoncé vendredi le maire LR Christian Estrosi.

«Je vais proposer à chaque Niçois un test gratuit pris en charge par la ville. Ca s'adresse à tous ceux qui n'ont pas de symptômes identifiés par un médecin, pris en charge par la Sécurité sociale», a-t-il dit lors d'un point presse, mettant en avant «une première dans une grande ville» française.

Le test, réalisé dans trois sites dédiés de la ville de Nice, se fera, comme auparavant pour la distribution gratuite de masques, après inscription sur un site internet et son résultat sera communiqué «sous 48 heures exclusivement aux intéressés», a précisé M. Estrosi, en ballotage favorable pour un troisième mandat le 28 juin avec 47,62% des voix au 1er tour le 15 mars.

Comme pour les masques gratuits dont plus de 662.000 ont été retirés avant le 11 mai selon la mairie, un courrier sera auparavant adressé du 3 au 6 juin à tous les Niçois.

Christian Estrosi a indiqué qu'il n'avait pas pu se lancer dans une telle «opération de dépistage d'envergure» jusqu'à présent faute d'homologation des tests au niveau national.

«Si on est positif, cela veut dire qu'on a développé des anticorps à la date du test et on peut penser qu'on est immunisé (...) mais cela n'implique pas que l'on n'est plus contagieux», a précisé Philippe Seyral, directeur général des laboratoires Eurofins partenaires.

Dans tous les cas, «qu'on soit positif ou négatif, on continue les gestes barrière», a insisté l'adjoint au maire, le médecin gériatre Dr Olivier Guérin. «L'idée est d'avoir une image épidémiologique sur une ville de grande taille».

«Si un quart de la population niçoise fait le test, on aurait un indicateur intéressant», a repris M. Estrosi, qui évalue la dépense pour la ville entre 400 et 500.000 euros.