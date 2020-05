Marseille : le règlement de compte au Petit séminaire n'aura pas lieu

Une dizaine de personnes ont été interpellées hier et avant-hier à Marseille, suspectées d'avoir voulu supprimer un trafiquant de drogue concurrent dans les quartiers nord.

Méticuleusement, depuis novembre dernier, les enquêteurs ont vu la petite équipe se préparer à reprendre le contrôle du deal de stupéfiant dans le quartier du Petit séminaire, dans le 13e arrondissement de la cité phocéenne. Et pour regagner le territoire perdu, les suspects avaient prévu de tuer la tête de réseau adverse, c'est la conviction des policiers de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille. En atteste leur recherche de financement pour pouvoir acheter des armes.

Trois des malfaiteurs sont ainsi soupçonnés d'avoir commis un vol à main armée dans un commerce tabac-presse le 18 avril. « Les policiers ont vus l'équipe effectuer des repérages, des surveillances pour mettre à exécution le plan, ils ont aussi volé des voitures pour ce projet macabre », explique à CNEWS une source policière. « En perquisition, les enquêteurs ont saisi des munitions pour plusieurs types d'arme : 9 mm, 357 magnum, cartouches de calibre 12 pour fusil à pompe. Les armes, en revanche, ont été cachées ailleurs. »

Cinq des suspects interpellés ont été mis en examen notamment pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, trafic de stupéfiants, certains pour le vol à main armée. Ils ont été placés en détention provisoire. Un autre individu a été placé sous contrôle judiciaire. Tous ont entre 25 et 30 ans et pour certains, sont des délinquants chevronnés, connus de la police et de la justice pour trafic de stupéfiant, association de malfaiteurs, vols aggravés notamment.