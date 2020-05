Nouvelle-Zélande : des plages rouges après l'échouage de millions de homards

Triste spectacle. Les plages de sable d’Otago, au sud de la Nouvelle-Zélande, sont devenues rouge sang après que la mort de millions de homards, échoués en masse.

Les habitants des petites villes côtières de Broad Bay et d’Edwards Bay ont vu des bandes entières du littoral saturés de rouge.

Selon le Dr John Zeldis, spécialisé dans l'écologie marine au National Centre for Water and Atmospheric Science, en Nouvelle-Zélande, les crustacés se sont accrochés au sable à marée haute, en raison d'un comportement instinctif lors des périodes de reproduction. Ils meurent, ensuite, au moment où la marée descend.

New Zealand beaches turn red as lobsters dig in to the death https://t.co/ojCb31W2dz



Swaths of coastline covered with squat lobster, which cling to the sand at high tide and then perish pic.twitter.com/yOnVSFimRO

— Svein T veitdal (@tveitdal) May 29, 2020