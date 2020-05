Qu’est-ce que l’encéphalite à tiques, cette maladie virale qui sévit dans l'Ain ?

Dans le département de l’Ain, au moins 26 habitants ont été touchés par l’encéphalite à tiques, une maladie rare dans l’Hexagone. On déplore un mort.

L’encéphalite à tiques, ou méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE), est une inflammation d’une partie du cerveau et des méninges.

Contrairement à la maladie de Lyme, qui est provoquée par une bactérie, elle est due à un virus (Arbovirus) transmis à l’Homme par la piqûre d'une tique infectée, essentiellement du printemps à l'automne, explique le site Santé Publique France. Ces tiques se trouvent habituellement dans des endroits ombragés dans lesquels se développent des hautes herbes.

Mais de façon exceptionnelle, l’origine de la transmission du virus peut être alimentaire. Une contamination peut se faire par consommation de lait cru ou de fromage au lait cru de chèvre ou de brebis, issu d'un animal piqué par une tique porteuse du virus. C’est vraisemblablement de cette manière que les habitants de l'Ain auraient contracté la maladie.

symptômes similaires à ceux de la grippe

Après une incubation d’une à deux semaines, la maladie débute brutalement avec de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires et articulaires, des symptômes similaires à ceux de la grippe. A noter toutefois que la maladie n’est pas contagieuse. Une personne infectée par le virus de l’encéphalite à tiques ne peut pas en contaminer une autre.

Chez 20 à 30% des malades, apparaissent ensuite des symptômes dus à une atteinte du système nerveux central (encéphalite). Les signes cliniques sont la prostration (état d'abattement physique et psychologique extrême), ou agitation, des tremblements, des troubles du comportement, des somnolences, ou encore la perte d’équilibre.

des séquelles neurologiques

Le risque de décès provoqué par la maladie est de 2%, mais dans 10 à 20% des cas, le malade peu garder des séquelles plusieurs années (paralysies, troubles du comportement,…), précise Vaccination Info Service. Et il n’existe aucun médicament antiviral contre cette maladie. Seul un traitement peut être prescrit pour soulager les symptômes.

C’est pourquoi la vaccination contre l’encéphalite à tiques est recommandée chez les personnes résidant dans des zones à risque. Elle diminue le risque individuel de contracter la maladie.

L’encéphalite à tiques demeure rare en France, avec environ 20 cas par an. En Europe, les pays les plus touchés sont la République tchèque et l’Allemagne, et les pays baltes. Elle sévit également et au nord du Japon et de la Chine. De 5.000 à 13. 000 cas d’encéphalite à tiques sont rapportés chaque année dans le monde.