Immobilier : les Parisiens s'attendent à une baisse

Alors que les premières statistiques des notaires attestent d’une stabilité des prix voire de hausses depuis le début du confinement dans la région Ile-de-France, les Parisiens s’attendent quant à eux à une baisse dans la capitale.

D’après une étude Home Select – une agence en ligne de chasseurs immobilier – ils sont 42% à s’attendre à un repli, conséquence de la crise du coronavirus sur le marché.

D’après la majorité des sondés (44%), la baisse se situerait entre -10 et -20%. Certains d’entre eux parient même sur une chute plus importante, de plus de 20%. Elle concernerait en premier lieu les appartements de 2 à 4 pièces (40%), les appartements de plus de 4 pièces (35%) et enfin les studios (24%).

Si son influence sur les prix n’est pas encore mesurable, la crise sanitaire semble avoir en revanche modifié les intentions des acheteurs. Certes, pour 45% d’entre eux, rien ne change. En revanche, 26% révèlent avoir « mis en pause » leur projet, et 25% continuent mais « différemment » et 4% l’ont annulé.

Les capacités d’achat, un changement professionnel ou tout simplement de nouvelles priorités sont à l’origine de ce changement de cap.

Le confinement aura sans doute un impact sur la nature des biens qui seront les plus prisés. Avoir un jardin (18%) et avoir une terrasse ou un balcon apparaissent dans les critères de recherche des porteurs de projet.

Malgré ces incertitudes liées au marché, les sondés sont plus de 70% à considérer que la pierre reste une valeur refuge, dont 16% « plus que jamais ».