Les allergies aux pollens sont là, et elles sont fortes cette année

Yeux qui piquent, nez qui coule et éternuements… Pas de doute, les pollens sont bien présents dans l’air depuis ce week-end et font la vie dure aux allergiques.

La quasi-totalité des départements du pays sont passés en alerte rouge pour les graminées, principale source des symptômes chez les personnes concernées. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), qui édite et met à jour la carte, indique que la chaleur et l’ensoleillement de la période ont favorisé la dissémination dans l’air de grosses concentrations de pollens. D’où des gênes particulièrement fortes cette année.

Bulletin allergo-pollinique du 29 mai



Alerte rouge aux pollens de graminées! La vigilance est de mise pour les allergiques qui doivent bien suivre leurs traitements! Bon courage à tous!



Plus d'infos sur https://t.co/x8uuZJGMRb#pollens #graminees #allergies @rnsa_pollen pic.twitter.com/9F5QHBMpC8 — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) May 29, 2020

Et si l’instabilité qui pourrait s’installer quelques jours sur la France permettrait aux allergiques «de mieux respirer lors des averses de pluie», il ne s’agira que de courtes périodes de répit.

Des conseils pour limiter son exposition

Avec une floraison qui est survenue plus tôt cette année que les précédentes, la période de pollinisation s’est allongée et, fatalement, celle d’allergie aussi. Elle devrait se poursuivre au moins pendant un mois et demi, voir jusqu’à la fin juillet, préviennent des allergologues. Le RNSA indique par ailleurs que la pollution atmosphérique dans des grandes agglomérations pourraient aussi expliquer la force des allergies cette année.

Alors, pour se protéger des pollens et limiter les gênes, le RNSA conseille aux allergiques de continuer à suivre leur traitement et de ne pas hésiter à consulter un médecin en cas de symptômes. Il explique aussi l’importance de se rincer les cheveux le soir, d’éviter de faire sécher son linge dehors, d’aérer dix minutes son logement, uniquement avant le lever du soleil et après son coucher, d’éviter les activités sportives en extérieur, comme la course ou le vélo dans les bois, ou encore de garder les vitres de sa voiture fermées.