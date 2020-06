Les conditions de visite dans les Ehpad assouplies à compter du 5 juin

Interdites depuis le 11 mars, les visites dans les Ehpad pourront reprendre dès ce vendredi 5 juin, mais sous certaines conditions, a indiqué ce lundi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Les visites «de plus de deux personnes à la fois» seront autorisées lorsqu'elles se déroulent en extérieur. En revanche, si la visite se fait en chambre, elle sera limitée à deux personnes maximum, a précisé le ministère, ajoutant que les mineurs pourront être présents à condition qu'ils puissent porter un masque.

«Le lavage des mains, la distanciation physique et le port du masque chirurgical restent ainsi obligatoires pour tous les visiteurs», insiste le ministère. Ce dernier souligne d'autre part qu'«il est mis fin à la condition de présence continue d’un professionnel aux côtés des proches».

Dans le communiqué, il est également rappelé que «la reprise de davantage de visites médicales et paramédicales et des activités collectives en tout petits groupes peut être décidée, ainsi que l'intervention de bénévoles formés et encadrés».

Des activités extérieures possibles

Des activités extérieures pourront également être organisées à compter du 5 juin - promenades, animations en tout petits groupes,... - en particulier si l'établissement hébergeant des personnes âgées est doté d’un jardin ou d’une cour.

«Près de 45% des Ehpad déclarent encore au moins un cas de Covid-19», note le ministère. Il revient donc aux responsables d’établissements «de décider des mesures applicables localement, après concertation collégiale avec l’équipe soignante et en particulier les médecins coordonnateurs», est-il précisé.

Ces nouvelles recommandations permettront ainsi aux personnes âgées d'être entourées de leur famille à l'occasion de la fête des mères, dimanche 7 juin, et de la fête des pères, qui coïncide cette année avec le premier jour de l’été, soit le 21 juin.

