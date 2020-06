Phase 2 du déconfinement : le retour à la vie d'avant ?

Le retour des «jours heureux», comme l’a tweeté Emmanuel Macron ? Ce 2 juin, la France est officiellement passée à la phase 2 de son déconfinement.

Alors que l’épidémie de coronavirus continue de s’essouffler, de nouvelles mesures pour un progressif retour à la normale sont entrées en vigueur. De quoi donner aux Français un petit goût de liberté, après plusieurs mois de privations. Un soulagement pour beaucoup alors que l’été arrive à grands pas.

Parmi les mesures les plus attendues : la réouverture des cafés et restaurants. Dans la majorité du territoire, les établissements doivent respecter certaines ­mesures sanitaires et gestes barrières, mais peuvent accueillir les clients en salle comme en terrasse. Toutefois, en Ile-de-France, Mayotte et Guyane, qui restent classées orange, les lieux clos sont toujours considérés comme dangereux, et seules les terrasses sont de ­retour.

De même, les hôtels et campings ne peuvent rouvrir qu’en zone verte. La convivialité est donc à nouveau de mise, elle est même encouragée par la fin de la limite des ­déplacements au-delà des 100 km. Les familles et les proches peuvent ainsi ­envisager de se revoir après plusieurs mois de confinement. Et pour ces réunions ­attendues, les parcs, jardins, plages ou lacs sont de nouveau en mesure d’accueillir du public.

Dans son discours ­prononcé la semaine dernière, Edouard Philippe a annoncé que les mariages pourront également être célébrés, dans le respect des règles ­sanitaires. De plus, à partir de vendredi, les restrictions de visites dans les Ehpad seront assouplies.

La culture et le sport de retour... en partie

De manière moins festive, les ­lycées et collèges rouvrent, mais de manière progressive. Les élèves qui se rendront sur place devront porter un masque lors de leurs déplacements.

Enfin, ce 2 juin a également marqué une date importante pour les secteurs de la culture et du sport, puisque les piscines, gymnases, salles de sport, théâtres, salles de spectacle et parcs de loisirs ont rouvert leurs portes dans les zones vertes. Pour les cinémas, les sports collectifs et les zones orange, il faudra attendre le 22 juin. Les musées et monuments, eux, étaleront leur ­retour sur les semaines à venir.

Certaines restrictions persistent

Malgré tout, le coronavirus circule toujours, et les gestes barrières restent ­indispensables. Si la situation sanitaire semble s’améliorer, on comptait encore 1 270 personnes en réanimation ou soins intensifs dans les hôpitaux français hier. C’est notamment pourquoi les rassemblements publics de plus de dix personnes restent interdits au moins jusqu’au 22 juin, date à laquelle la troisième phase du déconfinement est ­­prévue.

De même, toute personne qui se déplacera dans un avion, un train ou en transport en ­commun devra revêtir un masque de protection. Il faudra ­attendre la mi-juin pour voir la fin de la restriction d’un siège sur deux vendus imposée à la SNCF.

Quant aux voyages à l’étranger, en Corse ou en outre-mer, aucun changement n’a pour le moment été effectué, et ils restent toujours très limités ou interdits. A l’heure actuelle, le gouvernement se dit favorable à une réouverture des frontières au 15 juin, en même temps que les pays de l’espace Schengen, mais rien n’a encore été officialisé. De quoi entrevoir, malgré tout, un vrai retour à la vie d’avant.