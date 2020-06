Porter un masque contre le coronavirus protège-t-il des allergies aux pollens ?

Une pierre, deux coups pour le masque ? En plus de limiter les risques de contamination au coronavirus, l’objet pourrait aider les personnes allergiques aux pollens en diminuant les gênes ressenties.

Avec les sèches et chaudes journées qui viennent de passer, les pollens se trouvent en masse dans l’air. De quoi causer gorges et yeux irrités, éternuements ou encore nez qui coule chez certaines personnes. Et si les habituels conseils pour éviter ces symptômes inconfortables sont toujours bons à suivre (voir plus bas), un nouveau, celui de porter un masque sur le visage, peut aussi faire son effet.

«La filtration des masques est de quelques microns, donc nous pouvons imaginer qu’il y a moins de pollen respiré à travers un masque», avance Madiha Ellaffi, pneumologue et allergologue, à LCI. Elle explique que jusque-là, «il était surtout recommandé pour les patients obligés de tondre leur gazon».

Pas une solution miracle

Le docteur indique que «nous commençons déjà à recevoir quelques patients en consultation qui ont l’impression d’être moins gênés depuis qu’ils portent un masque». Elle précise bien, néanmoins, que l’objet ne peut pas assurer une protection complète conte les pollens, tant les sources d’exposition sont nombreuses.

Il est en effet préférable pour les personnes allergiques de suivre au maximum les conseils habituellement donnés, comme le fait de se rincer les cheveux en rentrant chez soi, d’éviter de faire sécher son linge en extérieur, d’ouvrir ses fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil ou de conduire les vitres ouvertes.

Par ailleurs, porter un masque en étant allergique permet tout simplement d’éviter d’être un vecteur du coronavirus, si vous être un porteur qui s’ignore ou asymptomatique. «Si vous éternuez ou toussez à cause de votre allergie, vous êtes aussi capable d’évacuer ainsi du virus», explique Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral belge Covid-19, sur RTL Info. «Votre toux n’est pas due au virus, vos éternuements non plus, mais vous allez transmettre des micros postillons aux autres».