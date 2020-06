Rhône : des centaines de poissons retrouvés morts dans un étang

Des centaines de poissons ont été retrouvés mort, la semaine dernière, dans un plan d'eau situé à Civrieux-d'Azergues (Rhône), en raison d'une pollution.

Au total, près de 2.000 poissons ont succombé. Parmi eux, des poissons-chats, des blackbass ou encore des sandres, rapporte Le Progrès.

L'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Chazay et Marcilly a précisé que «les truites, brèmes carpes et poissons de surface ou demi surface n'ont pas été touchées».

L'étang a perdu environ une tonne de poissons, précise l'association. Ce qui représente «heureusement» moins d'un quart des poissons du plan d'eau.

un déversement de produits chimiques ?

Depuis ce vendredi 29 mai, la pêche est provisoirement interdite le temps de procéder à une filtration totale de l'étang.

Selon la Fédération de pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon, cette surmortalité soudaine est due à une pollution.

De son côté, la Fédération nationale de la pêche en France (Aappma), met en cause le déversement de «produits chimiques lourds dans le plan d'eau».

