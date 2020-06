Des consommateurs dénoncent des abus sur la facturation des mesures anti-covid dans les commerces

Distanciation, gel hyroalcoolique en libre service et désinfections multiples : depuis le déconfinement, les commerçants ont pris des mesures qui ont un coût, souvent répercuté sur la facture du client. Une pratique qui s'entend mais dans une certaine mesure : selon 60 millions de consommateurs certains garagistes, coiffeurs ou dentistes font payer les précautions anti-Covid au prix fort.

Plusieurs Français ont témoigné en ce sens. Selon le magazine, la plupart du temps les commerçants ne demandent que quelques euros de plus pour compenser l'investissement alloué aux mesures sanitaires contre le coronavirus. Une sorte de participation à l'effort commun à laquelle personne ne trouve à redire.

1 euro chez ma coiffeuse ce qui est parfaitement normal vu que pour rouvrir il fallait des masques et des cargaisons de gel et qu’elles ont payé tout ça au prix fort

Cela comprend l'achat des équipements de protection et des produits désinfectants, mais aussi le temps consacré au nettoyage régulier et à l'éventuelle réorganisation des lieux pour accueillir les clients selon les règles de distanciation.

Sauf que «le tarif peut grimper à plus de 50 euros dans certains secteurs». Ainsi, une consommatrice évoque sa déconvenue avec un garagiste qui lui a demandé de payer 49 euros supplémentaires pour un «forfait désinfection».

5€ de "supplément Covid" chez le coiffeur. Pour le masque jetable du coiffeur, et 2 pschits de gel hydroalcoolique... Qu'on paie un supplément aucun problème mais au prix réel. Solidaire mais pas pigeon ! #DeconfinementJour11

On paie aussi 2 mois à zéro pendant lesquels ils ont gardé leurs charges, et des salons à moitié vides pour les distances sociales. Pas de supplément pour le mien. J’ai rajouté 10€ pour l’entraide et je referais la même chose avec mes enfants.

