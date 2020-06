Le Responsable RSE : un nouveau métier lié au développement durable

Face aux enjeux environnementaux et à la nécessite de la promotion d’une croissance verte, de nouveaux métiers ont vu le jour. Carbon specialist, chargé de communication DD, chargé de mission développement durable, responsable RSE…autant de postes orientés vers les notions de responsabilité et de durabilité dans la gestion entrepreneuriale. Comment se former aux métiers de Responsable RSE et quels sont les missions de ces professionnels ?

Se former au métier de Responsable RSE

La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est un terme générique que de nombreuses entreprises utilisent pour décrire une variété d'activités. Pour certaines, la RSE peut faire référence à leurs efforts dans la poursuite des objectifs de développement durable (minimisation de leur empreinte environnementale), à leur investissement dans des initiatives communautaires, à leur bénévolat ou à la gestion de leurs fondations d'entreprise. Dans une organisation, la mission d’un responsable RSE se résume comme suit : améliorer la réputation de l’organisation et renforcer la confiance des parties prenantes. Il peut ainsi devenir l'épine dorsale de certaines industries à mesure que notre société devient plus progressiste.

Le meilleur moyen de se spécialiser dans le secteur consiste à se faire former dans un institut spécialisé comme l’ESI Business School, un label qui se démarque dans le cercle des écoles de commerce. De fait, le milieu académique offre un large choix de formation permettant d’acquérir des compétences éthique, politique, juridique, sociale, financière, technique et environnementale. Un master en responsabilité sociale des entreprises par exemple permet aux étudiants d'entrer dans n'importe quelle organisation pour en améliorer l'éthique. L’objectif du cours, c'est faire comprendre aux étudiants comment les notions de développement durable peuvent bénéficier aux entreprises et par ricochet à la planète. Les programmes de Master en RSE et développement durable s'adressent aux cadres et dirigeants d'entreprises, aux professionnels, aux indépendants, aux entrepreneurs, aux étudiants et en général à tous ceux qui souhaitent faire évoluer et approfondir la gestion responsable et durable des entreprises et des organisations, et développer au maximum leurs talents et leur potentiel pour diriger consciemment un impact positif sur la société et la nature. Pendant les formations, les étudiants, à travers les différentes notions et leur évolution, découvriront d'où vient le concept et comment il est d'une importance stratégique pour les entreprises à l'ère moderne.

À la fin du cours, les étudiants auront une idée claire de ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises et seront prêts à faire le premier pas vers le milieu professionnel, à s’établir comme consultant indépendant ou à lancer leurs propres projets de développement durable.

Profil académique et évolution du métier de Responsable RSE

En France, le profil académique des Responsables RSE est particulièrement hétéroclite. De fait, selon une étude récente du cabinet de recrutement Birdeo, 39% des cadres actifs sur le terrain et exerçant dans des grands groupes sont titulaires d’un Master spécialisé (RSE / Social Business / ESS) ou Master management et développement durable tandis que 21 % détiennent un Master généraliste (Marketing, RH, Achats...) et 18% un Diplôme d'ingénieur spécialisé (énergie…). Le reste du temps, les responsables RSE sont titulaires d’un Bac + 3 ou 2 et seulement une infime minorité (6% environ) va jusqu’au Doctorat. Au total, 9 cadres sur 10 sont titulaires d’un Bac + 5 et plus. Près de 40 % des cadres sont multi-diplômés. Il est également à noter que le secteur de la RSE emploie beaucoup plus de CDD et d’intérim que la moyenne du marché.

Le secteur a le potentiel de faire évoluer le professionnel dans une carrière publique ou privée. Et après quelques années à son poste, le responsable RSE peut muter vers des postes de directeur de la stratégie ou du développement de l’organisation. C’est un poste qui laisse du temps au professionnel pour se spécialiser et affiner ses compétences dans un contexte de variété de tâches et d’absence de routine. Votre carrière en RSE dépendra entièrement de votre employeur spécifique ou du type d’organisation. Par exemple, dans certaines grandes entreprises, vous travaillez uniquement sur la publicité. Cependant, dans d'autres organisations, vous pourriez vous impliquer dans la stratégie de communication, la mise en œuvre, etc.

Les rôles du responsable RSE dans l’organisation

Les défis actuels nécessitent des solutions différentes et efficaces pour rétablir l'équilibre que la société et la nature exigent des entreprises et des organisations. Le responsable RSE est celui qui doit devenir un leader conscient et acquérir les compétences de gestion et d'administration responsables des entreprises et des organisations. La réflexion stratégique, le sens de l’anticipation, la recherche, l'analyse et le marketing sont parmi les compétences les plus courantes recherchées dans un rôle de RSE. Mais, de manière plus spécifique, il est attendu du professionnel de mettre en place une démarche RSE qui consistera à :

• Faire respecter et promouvoir les principes de Responsabilité environnementale, les Principes de précaution, de Gestion de risques pour l’environnement ou encore le Principe pollueur-payeur ;

• Assurer la conduite éthique des transactions entre Organisations et ses différents partenaires;

• Promouvoir la RSE dans la sphère d’influence de l’Organisation et dans sa chaîne de valeurs ;

• Faire respecter les lois en vigueur et s’assurer que les activités de l’entreprise sont compatibles avec les normes internationales ;

• Veiller au suivi de pratiques loyales en matière d’information, de contrats et de commercialisation ;

• Veiller à la protection de la santé, de la sécurité, de la vie privée et des données des consommateurs ;

• Veiller à l’implication des communautés (Zone géographique où se situe une implantation humaine à proximité des sites ou des impacts d’une Organisation): au-delà de l’identification des PP et du dialogue, l’appui et la construction d’une relation ;

• Agir en tant que représentant interne et externe pour les politiques et projets RSE de votre entreprise ;

• Faire respecter les Codes de conduite ou de déontologie des mentions spécifiant l’engagement à la RS…

Les pratiques de Responsable RSE impliquent une grande capacité de communication interne et externe. Il s'agit de savoir comment bien communiquer et transformer les idées, les recherches ou les théories en cas convaincants dans les présentations, les écrits et les conversations. Il doit toujours y avoir une analyse de rentabilisation pour expliquer concrètement les bénéfices des orientations pour les entreprises, avec de petits budgets de RSE. En somme, il est important pour le Responsable RSE d'être ingénieux et de permettre à l’entreprise de préparer des défis futurs.