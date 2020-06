Municipales : Rachida Dati présente 10 mesures «pour revivre à Paris»

«Tout est ouvert» a estimé ce mercredi 3 juin la candidate LR Rachida Dati en vue du second tour des municipales, en présentant dix mesures «pour revivre à Paris» à la suite du coronavirus.

Lors d'une conférence de presse, l'ex-ministre de la Justice, arrivée deuxième avec 22,7 % des voix derrière Anne Hidalgo (29,3 %) au premier tour, a fustigé le «mépris» et «l'arrogance» de l'équipe en place. Elle a défendu les «valeurs de solidarité, du travail, de sécurité, de liberté» en déroulant «dix grandes mesures, cinq d'urgence et cinq pour changer Paris profondément».

La candidate LR @datirachida affine son projet, avec 5 propositions immédiates et 5 pour le long terme





Les premières très axées sur la sécurité, la propreté et la relance éco





Les secondes sur la dé-densification de la ville, les mobilités et la solidarité. -> droite sociale https://t.co/IjJuVx7jsW

— Lucas Biosca (@LucasBiosca) June 3, 2020