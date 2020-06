Vitrolles : une fratrie suspectée de vols à l'arraché en série

Ils opéraient le plus souvent en famille, entre frères. Un individu de 21 ans et son cadet âgé de 16 ans ont été arrêtés le 28 mai dernier, suspectés d'avoir commis plusieurs vols à l'arraché de bijoux dans plusieurs communes autour de Vitrolles (Bouches-du-Rhône).

Ils s'y prenaient toujours de la même façon et le plus souvent ensemble. En voiture, sans sortir du véhicule, les suspects s'arrêtaient pour demander le chemin menant à Aix-en-Provence. Au moment où le piéton sollicité s'approchait pour tendre l'oreille, ils saisissaient avec violence, via la vitre, les bijoux de la victime. Le mode opératoire, toujours rigoureusement identique, et la description des suspects ont mis les enquêteurs sur la piste de ces deux frères.

«La collaboration entre la Brigade de sûreté urbaine (BSU) de Vitrolles et la police municipale de Gignac-La-Nerthe a été essentielle, avec l'exploitation de la vidéosurveillance», explique à CNEWS une source proche du dossier. «Elle a permis d'identifier un véhicule, puis son propriétaire et de remonter jusqu'aux deux individus soupçonnés.»

Les suspects reconnus

En garde à vue, l'aîné a nié les faits qui lui sont reprochés, alors que le mineur a reconnu les agressions dans lesquelles il est suspecté d'être impliqué. Les huit victimes volées dans plusieurs communes autour de Vitrolles ont reconnu les suspects.

Tous les deux sont connus de la police et de la justice pour des antécédents d'atteintes aux biens et les enquêteurs les soupconnent d'avoir commis également avec le même mode opératoire une série de faits similaires autour de l'Etang de Berre.

Une information judiciaire à été ouverte samedi pour vol avec violence en réunion. Le majeur a été mis en examen et placé en détention provisoire et le mineur sera convoqué ultérieurement.

