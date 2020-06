Décédé en mai, Claude Goasguen est toujours candidat aux municipales à Paris

Le député Les Républicains (LR) de Paris et ex-maire du 16e arrondissement, Claude Goasguen, mort le 28 mai dernier d'un arrêt cardiaque alors qu'il se remettait tout juste du coronavirus, est toujours candidat aux municipales dans la capitale, pour le second tour du 28 juin prochain.

Le défunt est même en bonne place, puisqu'il figure en troisième position sur la liste «Engagés pour sauver Paris», avec Rachida Dati, menée dans le 16e arrondissement par l'avocat Francis Szpiner.

Pour autant, si la présence de Claude Goasguen est surprenante elle est légale, et surtout obligatoire.

Comme le relève «Chez Pol», la newsletter politique du quotidien Libération, elle s'explique par le fait qu’il n’y a pas eu de fusion de listes dans cette circonscription. Ce faisant, c’est la liste présentée au premier tour qui doit être déposée pour le second.

Une disposition administrative licite et réglementaire

«Aucune disposition ne prévoit le remplacement d’un candidat décédé après le dépôt de la liste au premier tour, ni au second tour en l’absence de fusion de listes», indique d'ailleurs clairement à ce sujet le memento rédigé par le gouvernement pour les municipales.

Aussi, et en vertu de ce texte, «le décès d’un candidat postérieurement au dépôt de la liste n’entraîne donc aucune modification de celle-ci. Pour le second tour, il n’est possible de retirer la candidature d’une personne décédée que dans le cadre d’une fusion de liste».

Comme l'explique encore «Chez Pol», c'est aussi pour cela que la journaliste Isabelle Saporta, qui s'était engagée dans la bataille des municipales en formant d'abord un binôme avec Gaspard Gantzer («Parisiennes, Parisiens», puis LREM), avant de rejoindre Cédric Villani au mois de janvier (exclu de LREM, aujourd'hui «Écologie démocratie solidarité»), est présente sur la liste de ce dernier dans le 14e arrondissement alors qu’elle avait affirmé vouloir jeter l’éponge.

