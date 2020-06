La difficile campagne électorale post-confinement des candidats

«Nous avons investi dans une table de camping, que nous avons installé à l’entrée du marché et sur laquelle nous avons posé les tracts. Ce sont les gens qui viennent les chercher s’ils sont intéressés».

Comme tous les prétendants aux mairies de France, Valentin Rouffiac, candidat sur la liste d’Agnès Evren (LR) dans le 15e arrondissement de Paris, constate tant bien que mal comment la crise sanitaire a modifié les habitudes pour cette campagne électorale du second tour des élections municipales.

Et pas forcément en mieux, notamment sur les marchés où ils sont habitués à aller au contact des électeurs. «Ça marche moins bien, c’est plus difficile d’intéresser les gens». Les consignes du ministère de l’Intérieur concernant les règles exactes de la campagne électorale (qui aura lieu officiellement du 15 au 27 juin) tardent à arriver. Alors dans les 5.000 communes (soit 16 millions de Français) où un second tour doit se dérouler, les candidats anticipent.

«Il n’y aura pas de réunions publiques, pas de porte-à-porte, uniquement de la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres», explique Wilfrid Pailhes, candidat (PS) à la mairie de Bourg-lès-Valence dans la Drôme. Quant à son éventuelle présence sur les marchés pour tracter, il n’a encore rien décidé : «nous allons être très précautionneux car les gens, à mon avis, vont être sur la retenue. Donc nous n’allons pas les forcer à prendre les documents.»

La campagne sur tiktok ?

Alors comme les y enjoignent le Conseil scientifique et Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, les candidats ont décidé d’investir le numérique pour combler la baisse de lien physique avec les électeurs. «Nous allons créer une page Facebook, qui n’existait pas au premier tour», explique le candidat drômois. A Paris, «la consigne de Rachida Dati a toujours été de privilégier le terrain. Pendant la campagne du premier tour, nous y étions tous les jours. Mais là, il faut s’adapter et le numérique peut jouer un rôle», raconte Valentin Rouffiac, qui est également le président des «Jeunes avec Dati». Il essaye actuellement de faire valider à l'ancienne garde des Sceaux une page sur Tiktok, un réseau social musical prisé des jeunes Français.

Les deux candidats s’accordent sur l’enjeu principal de ce deuxième tour des élections municipales : réussir à intéresser les électeurs au scrutin. Et notamment les plus jeunes, moins fragiles face à la menace du virus mais moins familiers du bureau de vote que leurs aînés, touchés en masse par le coronavirus. Au premier tour, seuls 45% des Français étaient allés voter. S’il pense malgré tout que l’abstention sera moins forte qu’au premier tour, Wilfrid Pailhes juge que «les gens ne se préoccupent pas beaucoup des élections : ils pensent à leur retour au travail ou à leurs amis et famille à qui ils ne pouvaient pas rendre visite à cause de la contrainte des 100 kilomètres». D'ailleurs, pour limiter l'abstention, le Sénat a voté une loi pour qu'un électeur puisse porter la procuration de deux personnes.

Presque trois mois se sont écoulés depuis la fin du premier tour. Trois mois pendant lesquels l'ambiance de la campagne a désormais radicalement changé. Ainsi, les images du meeting de Rachida Dati dans la salle Gaveau à Paris, le 9 mars, dans laquelle 900 personnes étaient présentes, paraissent désormais anachroniques. «Les gens ont pris conscience, ils ont été confinés pendant deux mois», assure Valentin Rouffiac. Avant d’enchaîner : «Ça nous déchire un peu. On fait de la politique pour discuter avec les gens, là c’est moins chaleureux et plus froid».

Retrouvez toute l'actualité des Municipales 2020 ICI