Pouvoir d'achat : 4 Français sur 10 ressentent déjà les conséquences de la crise sur leur situation financière

L'année 2019 avait pourtant amorcé une tendance positive en matière de pouvoir d'achat pour les Français : ils étaient 45% à le trouver stable, mais aussi moins nombreux à le juger faible ou en diminution. Mais la pandémie a cassé cette belle dynamique et redistribué les cartes : 4 Français sur 10 (41%) affirment que les conséquences économiques de la crise se font déjà ressentir sur leur situation financière.

C'est en tout cas ce que révèle une étude menée du 27 avril au 5 mai 2020 par CSA Research pour Cofidis, auprès d'un échantillon de 2.011 Français majeurs et représentatifs de la population.

Selon les résultats, cette perte de pouvoir d'achat concerne particulièrement les plus fragiles, soit plus de la moitié des CSP-, des jeunes actifs et des chômeurs. Sont également concernés ceux dont l'activité a été drastiquement réduite, à savoir près des trois quarts des commerçants, artisans et chefs d'entreprise (74%) ainsi que les ouvriers (56%).

Dans les couches plus aisées de la population, l'impact est moindre. Ainsi, 75% des Français touchant 3.000 euros et plus (net imposables) par mois déclarent que la crise n’a pas atteint leur situation financière personnelle.

Les chiffres montrent que la réduction de l'activité professionnelle a surtout concerné les Français les plus modestes. Par exemple, 26% des ouvriers, 24% des CSP- et 22% des employés déclarent avoir été mis au chômage partiel à 100%, alors que la majorité des CSP+ ont poursuivi leur activité à temps plein (62% des cadres, professions libérales et 60% des CSP+).

Une situation qui se traduit déjà de manière concrète puisque 14% des ménages les plus modestes (touchant entre 1.000 et 1.500 euros net imposables par mois) ont demandé un aménagement de leur crédit pendant la crise.

Le montant du découvert bancaire connaît une forte hausse, passant de 341 euros en 2019 à 375 euros actuellement. De la même façon, la somme qui manque chaque mois aux Français pour vivre confortablement a augmenté de 22 euros (449 euros contre 427 l'année dernière). Chez les CSP-, la somme grimpe de 73 euros et même de 107 euros pour les ouvriers.

Cette évolution est moins marquée du côté des CSP+, 31% des cadres et professions libérales affirment même avoir pu mettre de l'argent de côté pendant la crise.

A noter que parmi les plus fragiles financièrement, environ un quart (26%) estime que les aides mises en place par le gouvernement au début de la crise ont permis de compenser en partie leur perte de pouvoir d'achat. Un point positif mais qui s'accompagne en parallèle d'une forte hausse du budget alloué à l'alimentation, signalée par plus de la moitié des interrogés (55%)

Résultat : l'heure n'est pas à l'optimisme pour les Français. Ils sont 79% à penser que leur pouvoir d'achat ne s'améliorera pas dans les trois prochains mois. Trois sur quatre excluent même une éclaircie dans les 12 mois à venir. Pire : 62% des interrogés sont convaincus que leur situation financière va davantage se dégrader dans un futur proche. L'emploi est également une source d'inquiétude puisqu'un Français sur deux exprime des craintes pour son avenir professionnel, en particulier les chômeurs (73%), les indépendants (68%) et les étudiants (60%).

Etonnament ce sont les CSP+, les cadres et les professions libérales, pourtant les moins touchés par la crise, qui indiquent leur intention de réduire leurs projets par rapport à l'an dernier. Cela n'empêche pas la part de ceux qui envisagent de conduire des projets nécessitant des dépenses importantes au cours des 12 prochains mois de rester stable, à 61% (soit un point de perdu).

Les envies de voyage arrivent en tête, suivies de près par la rénovation et la décoration de son logement. Après des mois de crise et un confinement, les Français ont bien besoin de changer d'air.

