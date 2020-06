Traitée d’«arabe de service» par Taha Bouhafs, la policière Linda Kebbab porte plainte

«Une injure publique à caractère raciste». Qualifiée d’«arabe de service» sur Twitter par le militant Taha Bouhafs, la syndicaliste Unité SGP Police FO Linda Kebbab a annoncé son intention de porter plainte à son encontre.

Le message en cause, succinct («ADS : Arabe de Service.»), a été publié par celui qui s’est fait connaitre en filmant des interventions policières lors de manifestations et affrontements dans les banlieues sous un article où elle explique qu’il n’y a pas de parallèle à faire entre la mort de George Floyd, il y a quelques jours aux Etats-Unis, et celle d’Adama Traoré, en 2016 en France.

Linda Kebbab explique dans un long message être habituée aux insultes, qui résultent selon elle du fait que les syndicalistes servent de bouclier à une hiérarchie qui manque de courage pour défendre les policiers de terrain et répondre aux critiques qui leur sont proférées. Elle indique cependant que Taha Bouhafs a «dépassé les bornes» cette fois-ci : «pour lui, si on est maghrébin(e) on doit finir ignorant, haineux et stigmatisant comme lui ?», interroge-t-elle.

«Après plusieurs attaques perfides à mon encontre, le voilà qu’il passe un palier et profère une injure publique à caractère raciste. (…) Assez de ses incitations à la haine, de ses mensonges et manipulations. Pour éviter qu’il se sente impuni, monte en gamme et lance ensuite un appel à la violence : je dépose plainte».

Taha Bouhafs a depuis supprimé son message sur Twitter, en indiquant qu’il l’assumait totalement mais avait peur de voir son compte suspendu.