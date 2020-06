En cavale depuis décembre 2018, un importateur de drogue interpellé en région lyonnaise

Depuis qu'il avait pris la fuite il y a un an et demi, cet homme né en 1987 était sous le coup d'un mandat d'arrêt, suspecté de trafic international de stupéfiants.

Il avait filé une première fois entre les mains des enquêteurs lors d'une opération dans le port du Havre le 24 décembre 2018. Les hommes de la police judiciaire d'Orléans, d'où est originaire l'individu, avaient saisi 200 kg de cocaïne qui venait d'arriver d'Amérique du Sud. Le suspect est soupçonné d'être un des organisateurs de ce trafic.

Mais au lieu de se cacher à l'étranger, il avait choisi de rester en France et même de continuer son activité illicite. Au point qu'il avait refait surface en novembre 2019. Au péage de Vienne, près de Grenoble, les hommes de la BRI de Lyon avaient intercepté un«Go Fast» qui remontait du Maghreb avec 550 kg de cannabis. Six personnes avaient alors été interpellées sauf lui.

«Le confinement est venu compliquer la donne début 2020», indique-t-on à la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF).

«Fuyard confiné parmi tous les Français confinés, ce malfrat chevronné savait très bien qu'il pouvait encore moins commettre d'erreur pendant cette période. C'est un homme qui fait partie d'une fratrie très bien implantée dans le trafic de drogue avec l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Il a les moyens financiers pour assumer une cavale et s'assurer des soutiens», poursuit-on de même source.

Grâce à une surveillance physique et technique de l'entourage professionnel, familial et amical, les enquêteurs l'ont localisé fin mai dans la région de Lyon et le 2 juin, à Villeurbanne. Le lendemain, les effectifs de la BRI de Lyon et de la BNRF l'ont repéré à bord d'un véhicule. Acculé, il a pris la fuite à pieds avant d'être interpellé à Vaux-en-Velin.

Présenté à un magistrat ce vendredi, il a été mis en examen pour trafic international de stupéfiants et placé en détention provisoire.

