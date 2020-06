Iwas : des femmes révèlent l'âge qu'elles avaient lors de leur première agression sexuelle

Les témoignages de victimes de violences sexuelles s'accumulent sur Twitter. Avec le hasthag #Iwas, des milliers de femmes ont partagé l'âge qu'elles avaient au moment de la première agression à caractère sexuel qu'elles ont subie dans leur vie.

Ainsi, depuis quelques jours les messages «#Iwas 12», «#Iwas 5», «#Iwas16» qui signifient «j'avais 12 ans, 5 ans et 16 ans» en anglais, ont envahi le réseau social. L'initiative a été lancée le 1er juin aux Etats-Unis avant d'être relayée massivement à l'étranger et en France environ deux jours plus tard.

Des récits aussi poignants qu'alarmants

Certaines publications sont accompagnées de témoignages. Les récits aussi poignants qu'alarmants par leur nombre montrent souvent la grande difficulté des victimes à parler ainsi que les traces psychologiques et notamment traumatiques que laissent ces agressions.

Une des victimes a écrit le message suivant sur Twitter : «Ils étaient 4, tous des camarades. J'ai demandé de l'aide, mais personne n'est venu. Mon père n'a pas voulu le savoir "c'est un truc de filles" et ma mère m'a insulté me disant "tout garçon veut découvrir le corps d'une fille". Je pense parfois que c'est de ma faute».

Mais c'est aussi l'impunité des agresseurs qui ressort très souvent de ces témoignages.

Marlène Schiappa «salue le courage» des victimes

La secrétaire d’État chargé(e) de l’Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa a «salué le courage» des victimes utilisant #iwas. Avant d'ajouter : «Les victimes de viols ont désormais 30 ans après leur majorité pour porter plainte».

Je salue le courage de toutes celles & ceux qui dénoncent les violences sexuelles subies plus jeunes avec #iwas





Les victimes de viols ont désormais 30 ans après leur majorité pour porter plainte.

https://t.co/7LUx3IDHAD les forces de l'ordre vous écoutent 24h/24 — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) June 4, 2020

De nombreux internautes ont apporté leur soutien aux femmes qui ont témoigné sur Twitter. «Force aux filles qui dévoilent leurs #Iwas, il faut un courage indescriptible, ce genre de chose n’a pas lieu d’être, quel monde de merde...», a salué un twittos.

Dans la lignée des mouvements «#Metoo» et «#balancetonporc», ce phénomène viral transforme les réseaux sociaux en outils de libération de la parole. Interrogée par lemonde.fr, l'anthropologue Véronique Nahoum-Grappe considérait «#Meetoo» comme un «mouvement social féminin du XXIe siècle, qui sait user des outils technologiques de l’époque pour faire apparaître un point de vue non pris en compte à la mesure de sa réalité massive et tragique».

1 femme sur 10 victime de viol, 4 femmes sur 10 victimes d'attouchements

Les violences sexuelles et sexistes ont en effet été longtemps sous-estimées par leur ampleur et leur fréquence. Dans un enquête menée par l’institut Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès en 2018, plus d’une femme sur dix, soit 12 %, déclarait avoir été victime d’un ou plusieurs viols en France. Par ailleurs, parmi les femmes interrogées, 43 % des femmes indiquaient avoir été victimes d'attouchements sexuels sans consentement.

Enfin, comme le souligne le Huffington Post, les hommes bien que statistiquement beaucoup moins représentés parmi les victimes de violences sexuelles peuvent aussi être concernés. Certains ont donc aussi choisi de témoigner avec le hashtag #Iwas.