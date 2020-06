Le mercato entre clubs français débutera le 8 juin

Le marché des transferts sera franco-français. C'est ce qu'a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) ce vendredi, précisant que ce mercato entre clubs français débutera dès le lundi 8 juin. La LFP est en revanche toujours suspendue à la décision de la Fifa concernant le mercato international bouleversé par la pandémie de coronavirus.

Un prochain Conseil d'Administration fixera l'ouverture de la période internationale et la clôture définitive du marché au regard des décisions de la Fifa et des discussions en cours avec les autres ligues européennes», a expliqué la LFP dans un communiqué. Celle-ci espère obtenir la possibilité de couper en deux parties le mercato, pour valider dans un premier temps les transactions franco-françaises, et s'adapter ensuite au marché européen dont la plupart des championnats reprennent leur saison, a-t-on détaillé de source proche du dossier.

Plusieurs dirigeants s'étaient manifestés pour l'organisation d'un mercato franco-français dès le mois de juin, avant la clôture des comptes au 30 juin. L'idée était de «permettre aux clubs qui ont des achats et des ventes de joueurs de pouvoir les effectuer par rapport à leur reprise d'entraînement, de façon à être plus efficace», expliquait il y a quelques jours Bernard Caïazzo, le président du principal syndicat de l'élite, Première Ligue. «Mais il est évident qu'on ne va pas se mettre en distorsion de dates par rapport aux quatre grands championnats. L'objectif c'est de finir quand ils finiront eux-mêmes, c'est à dire d'ici fin septembre».

