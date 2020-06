Qu’est-ce que le «bore out», maladie reconnue par la justice pour la première fois en France ?

Un espoir pour toute les personnes souffrant de cette maladie. Le 2 juin, la Cour d'Appel de Paris a rendu une décision qui ouvre la voie à la reconnaissance du bore out comme forme de harcèlement moral, a rapporté Franceinfo ce vendredi. Un employeur a en effet été condamné pour avoir mis son salarié dans cette situation de souffrance. Mais que désigne le «bore out» exactement ?

Qu'est-ce que le bore out ?

Le «bore out» est une maladie encore largement méconnue. Elle tient pourtant son nom de son plus célèbre opposé : le «burn out» - bien que ce dernier ne soit pas non plus reconnu comme maladie professionnelle.

Ce sont deux consultants suisses en management Peter Werder et Philippe Rothlin qui ont utilisé la notion de bore out pour la première fois dans «Unterfordert : Diagnose Boreout», un ouvrage allemand publié en 2017, comme l'indique lemonde.fr.

Quelle est la différence avec le «burn out» ?

Comme le «burn out», le «bore out» désigne un état d'épuisement physique et psychologique. Mais à l'inverse du «burn out», ce syndrome n'est pas entraîné par un surmenage mais par une sous-charge de travail et un profond ennui professionnel. Le salarié souffrant de «bore out» est en effet comme «mis au placard» et n'a plus (ou quasiment plus) aucune tâche à accomplir. Le travail qui lui est demandé peut aussi être en décalage avec son niveau de compétence.

C'est ce qu'il s'est passé dans le cas sur lequel la cour d'appel de Paris a statué mardi 2 juin. Frédéric Desnard qui devait initialement travailler sur les événements du groupe s'est retrouvé à «configurer la tablette de son patron» et à entretenir sa «centrale vapeur», à son domicile, a rapporté Franceinfo.

Quels sont les symptômes ?

Le manque de perspective, la culpabilité lié au sentiment d'être payé à ne rien faire ainsi que l'impression d'être inutile l'accompagnent souvent et peuvent provoquer de l'anxiété et un état dépressif. Des troubles du sommeil ainsi que des douleurs musculaires peuvent également venir s'ajouter aux symptômes psychologiques.

Dans le cas de Frédéric Desnard, une crise d'épilepsie survenue alors que ce dernier se trouvait au volant a été reconnue comme liée au «bore out».