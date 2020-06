Marseille : les braqueurs se trompent et repartent avec 6.000 euros de bijoux fantaisie

A Marseille ce vendredi 5 juin, trois braqueurs qui espéraient faire un gros coup ont finalement été les auteurs d'un énorme raté. Ils sont repartis avec 6.000 euros de bijoux fantaisie, laissant ceux de valeur dans le fourgon.

Tout de noir vêtus, gantés, cagoulés et armés d'une Kalachnikov, les trois hommes s'en sont pris à un fourgon blindé venu livrer une bijouterie sur le parking du centre commercial de la Valentine ce vendredi en fin de matinée, a expliqué Philippe Frizon, le directeur interrégional adjoint de la police de Marseille.

Après avoir menacé les deux convoyeurs et aspergé le fourgon d'un produit inflammable, les trois braqueurs se sont emparés de plusieurs cartons et d'un sac avant de mettre le feu à leur véhicule et de déguerpir à bord d'un autre.

un casse à 6.000 euros

L'attaque, qui n'a duré qu'une dizaine de minutes, aurait pu être une réussite pour les braqueurs. Sauf que ces derniers sont en fait repartis avec plusieurs cartons vides et des bijoux en toc, laissant derrière eux ceux de valeur. «Le préjudice est extrêmement minime au final», a déclaré la procureure de la République de Marseille Dominique Laurens.

Selon Patrice Ollivier-Maurel, procureur de la République adjoint de Marseille, le butin des trois braqueurs s'élèverait à «6.000 euros au lieu des 600.000 euros de bijoux laissés dans le fourgon».