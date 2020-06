Don du sang : les réserves sont passées en dessous du seuil d’alerte

Depuis le déconfinement, les réserves de sang diminuent de jour en jour. Elles sont passés sous le seuil d’alerte, affirme l’Établissement français du Sang (EFS), qui lance un appel aux dons.

Les collectes de sang avaient été nombreuses pendant le confinement, au plus fort de la crise sanitaire. Pourtant beaucoup de sites de collectes, comme les écoles et les entreprises, ont été fermés. Mais depuis le 11 mai dernier, jour du déconfinement, les donneurs se font plus rares. Au micro de Europe 1, François Charpentier, porte-parole de l’EFS, explique que les besoins en sang avaient diminué pendant le confinement, mais qu’aujourd’hui «ils sont remontés à un niveau normal, et notre collecte ne suit pas.»

Sur RTL, Hervé Meinrad, le directeur collecte et production à l’EFS, explique qu’avec la fermeture de différents sites de collecte, ainsi que la reprise d’activité de certains établissements de santé, les réserves baissent rapidement. «On a besoin d’environ 10.000 dons par jour», estime-t-il.

L’EFS appelle donc à la mobilisation pour récolter du sang, et rappelle que les gestes barrières et la distanciation physique sont respectés au moment des collectes. Les donneurs sont attendus dans les 120 maisons du don du territoire. L'EFS précise aussi que les dons du sang peuvent être effectués toutes les huit semaines, et que les personnes ayant fait un don au début du confinement peuvent donc désormais recommencer.

À l’approche de la journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin prochain, l’EFS lance pour la deuxième année l’opération «#Prenez le relais, 1 mois pour tous donner», qui encourage les citoyens à devenir ambassadeur du don du sang pendant un mois.

