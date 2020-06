Ile-de-France : situation quasi-normale dans les transports dès ce lundi

Les effets du coronavirus sur les transports en commun franciliens diminuent progressivement. A partir de ce lundi 8 juin, le trafic devrait être proche de son niveau avant la crise, avec toutefois plusieurs exceptions.

Métro

Toutes les lignes de métro «fonctionneront avec une fréquence de 100 % sur la plage horaire normale, soit entre 5h30 et 1h15», assure Ile-de-France Mobilités. Seule la ligne 7 fonctionnera «à 90 %».

Et à compter de mercredi 10 juin, une trentaine de nouvelles stations vont rouvrir : Courcelles (Ligne 2), Bourse, Malesherbes (L3), Alésia, Saint-Placide, Raspail (L4), Brèguet Sabin, Campo Formio, Hoche, Laumière, Quai de la Rapée (L5), Cadet, Pierre et Marie Curie, Tolbiac (L7), Liberté, Lourmel, Maison-Alfort Stade (L8), Alma Marceau, Charonne, Exelmans, Jasmin, Maraîchers (L9), Ségur (L10), Jourdain (L11), Abesses, Assemblée Nationale, Jules Joffrin, Volontaires (L12), Brochant, Liège, Pernéty (L13).

Seules 24 stations resteront donc encore non desservies, sur la soixantaine fermées à l'origine.

Tramway

Le trafic est prévu à 100 % pour les lignes T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8 et T11, sur une plage horaire normale entre 5h50 et 01h00.

Pour le T4 en revanche, un train circulera toutes les 12 minutes sur chaque branche de 6h à 21h.

RER

RER A : 100 % sur une plage horaire normale de 5h à 1h15, sauf sur les branches Cergy avec une fin de trafic à 22H16 et Poissy à 22h18.

RER B : 100 % sur une plage horaire normale de 5h à 1h15, sauf sur la partie Nord.

Jusqu'au vendredi 26 juin tous les soirs à 23h (semaine et week-end), la circulation entre Gare du Nord et Aéroport Charles de Gaulle 2 /Mitry-Claye sera interrompue dans les deux sens.

RER C : 70 %, jusqu'à 22h.

RER D : 100 % (au lieu de 65 % la semaine dernière), sauf l’Etoile de Corbeil (60 %). Les trains rouleront jusqu'à 22h.

RER E : 100 % (au lieu de 70 % la semaine dernière), jusqu'à 22h.

Transiliens

Les trains de banlieue rouleront jusqu'à 22h.

Ligne H : 100 % (au lieu de 65 % la semaine dernière).

Ligne J : 80 %

Ligne K : 100 % (au lieu de 85 % la semaine dernière).

Ligne L : 70 %

Ligne N : 98 % (au lieu de 60 % la semaine dernière).

Ligne P : 100 % (au lieu de 75 % la semaine dernière).

Ligne R : 100 % (au lieu de 65 % la semaine dernière), sauf sur l'axe Héricy assuré à 55 %.

Ligne U : 100 % (au lieu de 55 % la semaine dernière).

En raison des règles de distanciation qui réduisent la capacité des transports publics de 80 % environ, l'autorité régionale et les opérateurs demandent toujours aux entreprises et aux Franciliens de limiter au maximum les déplacements, de maintenir massivement le télétravail, et d'étaler le plus fortement possible les horaires d'arrivées et de départs sur les lieux de travail.

Une attestation de l'employeur ou une auto-attestation justifiant un motif impérieux de se déplacer est toujours exigible aux heures de pointe, de 6h30 à 09h30 et de 16h à 19h, et ce au moins jusqu'au 22 juin, tandis que le port du masque reste obligatoire.

